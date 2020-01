UPSC Recruitment 2020: 421 पदों के लिए निकली भर्ती, फटाफट करें अप्लाई

संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) (यूपीएससी) (UPSC) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (employees provident fund organisation) (EPFO) में पर्वतन अधिकारी/लेखा अधिकारी के 421 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिन उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में बैचलर डिग्री है, वे इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 421 पदों में से 11 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 31 जनवरी, 2020 तक (शाम 6 बजे) इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्र सीमा 30 साल रखी गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। उम्मीदवार 1 फरवरी, 2020 (रात 11.59 बजे) तक आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं।

उम्मीदवारों को 4 अक्टूबर को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। इसके बाद इंटरव्यू राउंड होगा। चयनित उम्मीदवारों को दो सालों के लिए नई दिल्ली में तैनाती दी जाएगी। हालांकि, उन्हें बाद में भारत में कहीं भी भेजा सकेगा। उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

UPSC Accounts Officer & other posts : सैलरेी

-उम्मीदवारों का चयन level-8 in the Pay Matrix as per 7th CPC under the General Central Service Group ‘B’, Non-Ministerial में किया जाएगा।

UPSC special recruitment : परीक्षा पैटर्न

परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। सभी प्रश्नों के समान अंक होंगे। परीक्षा दो घंटे की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर एक तिहाई अंक काट लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा।