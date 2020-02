UPSC Recruitment 2020 : मेडिकल अफसर सहित अन्य पदों के लिए निकली भर्ती

UPSC Recruitment 2020 : संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) (यूपीएससी) (UPSC) ने इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से सहायक इंजीनियर, मेडिकल अफसर/रिसर्च अफसर, Anthropologist, सहायक लाइब्रेरी और सूचना अधिकारी, साइंटिस्ट बी, वरिष्ठ संभाग मेडिकल अफसर और विशेषज्ञ ग्रेड 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार यूपीएससी भर्ती 2020 (UPSC Recruitment 2020) के लिए 25 जनवरी से 13 फरवरी, 2020 तक आवेदन कर सकते हैं।

UPSC Recruitment 2020 : जरूरी तारीखें

-आवेदन करने की आखिरी तारीख : 13 फरवरी, 2020

-पूरी तरह से भरे हुए ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन फॉर्म की प्रिंट करने की आखिरी तारीख : 14 फरवरी, 2020

UPSC Recruitment 2020 : वेकेंसी डिटेल्स

कुल 134 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

Medical Officer/Research Officer (Ayurveda), Ministry of Ayush : 7 Posts

Medical Officer/Research Officer (Unani), Ministry of Ayush : 7 Posts

Anthropologist (Cultural Anthropology Division), Anthropological Survey of India, Department of Culture, Ministry of Culture : 1 Post

Assistant Library and Information Officer (Tamil), National Library, Kolkata, Ministry of Culture : 1 Post

Assistant Engineer (Quality Assurance) Armament (Ammunition), Directorate General of Quality Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence : 11 Posts

Assistant Engineer (Quality Assurance) (Electronics), Directorate General of Quality Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence : 39 Posts

Scientist B’ (Documents), Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs : 6 Posts

Specialist Grade III (Gastroenterology), Department of Health and Family Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi : 1 Post

Specialist Grade III (Plastic Surgery and Reconstructive Surgery), Department of Health and Family Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi : 3 Posts

Assistant Engineer (Quality Assurance) Armament (Weapons), Directorate General of Quality Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence : 14 Posts

Assistant Engineer (Civil), Department of Northern Eastern Council Secretariat, Shillong, Ministry of Development of North Eastern Region : 2 Posts

Scientist B’ (Chemistry), Central Water and Power Research Station, Khadakwasla, Pune, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti : 2 Posts

Senior Divisional Medical Officer (Neuro-Surgery), Railway Board, Ministry of Railways : 4 Posts

Senior Divisional Medical Officer (Plastic Surgery), Railway Board, Ministry of Railways : 2 Posts

Senior Divisional Medical Officer (Urology), Railway Board, Ministry of Railways : 4 Posts



UPSC Recruitment 2020 : पात्रता मानदंड

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पात्रता मानदंड जानने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लें।