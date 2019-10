UPSC ने लेक्चरर पदों का रिजल्ट घोषित किया

UPSC Lecturer recruitment exam results 2019 : संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)(UPSC) ने लेक्चरर पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। कुल 24 उम्मीदवारों का चयन लेक्चरर पद के लिए हुआ है। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग (Department of Training and Technical Education) में Lecturer (Electronics and Communication Training) पद पर नियुक्ति दी जाएगी।

UPSC Lecturer recruitment exam results 2019 : ऐसे करें चेक

-आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर च्क्कस्ष्ट ‘UPSC Lecturer recruitment results’ लिंक पर क्लिक करें

-चयनित उम्मीदवारों के नामों के साथ स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगी पीडीएफ फाइल

-डाउनलोड कर उसे Save कर लें

-रिजल्ट का प्रिंट आउट ले लें

नोटिफिकेशन के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने के बाद वेबसाइट पर उम्मीदवारों की कट ऑफ माक्र्स जारी कर दिए जाएंगे।