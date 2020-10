Teacher Bharti 2020: शिक्षकों के 15508 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी, जानें आवेदन सहित पूरा प्रोसेस

UPSESSB TGT, PGT Recruitment 2020: अध्यापन में करियर की राह तलाश रहे युवाओं की अच्छी खबर है। 15 हजार 508 पदों पर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सेकेंड्री एजुकेशन सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org पर अपलोड कर दी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार, बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2020 है।

Click Here For More Information

UP Teacher Bharti 2020 Vacancy Details

कुल पदों की संख्या : 15508 पद

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर शिक्षक (TGT) -12913 पद

पीजीटी टीचर (PGT) - 2595 पद

Read More: कृषि विभाग में 863 पदों पर निकली भर्ती, पात्रता सहित पूरी डिटेल्स यहां पढ़ें

UP TGT & PGT Recruitment 2020-21: Important Dates

ऑनलाइन आवेदन (भाग- I) शुरू होने की तिथि : 29 अक्टूबर, 2020

आवेदन करने की अंतिम तिथि (भाग- I): 27 नवंबर, 2020

आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 27 नवंबर, 2020

ऑनलाइन आवेदन (भाग II) करने की अंतिम तिथि: 30 नवंबर, 2020

Read More: पुलिस कॉन्स्टेबल के 1334 पदों पर भर्ती को मिली मंजूरी, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन



How To Apply For UP Teacher Bharti 2020 TGT & PGT Post

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट - pariksha.up.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर उपलब्ध यूपी टीजीटी परीक्षा 2020 और पीजीटी-परीक्षा 2020 अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें।

अब फॉर्म भरने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।इसके बाद “Apply” बटन पर क्लिक करें।

फॉर्म सबमिट करने के 1 भाग के लिए "कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का विकल्प खोलेगा।

अब अपनी डिटेल्स एंटर करें, जैसे भर्ती का प्रकार, नाम, पिता, पति का नाम , Dom यूपी डोमिसाइल’, Category उप श्रेणी’, 'डीओबी, लिंग, वैवाहिक स्थिति’, ईमेल-आईडी, योग्यता डिटेल्स और अन्य जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके बाद सबमिट" बटन पर क्लिक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए अपना 16 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रख लें।

इसके बाद digital payment method का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

इसके बाद पार्ट- II रजिस्ट्रेशन के लिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, शुल्क विवरण दर्ज करें।

इसके बाद सिग्ननेचर की गई तस्वीर अपलोड करें। इसके बाद आपका फाॅर्म भर जाएगा। इसके बाद फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर रख लें।