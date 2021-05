UPTET 2021 : कोरोना के चलते यूपी टीईटी 2020 परीक्षा फिर से हुई स्थगित, देखें डिटेल

UPTET 2021 : देश में तेजी से फैल रही इस कोरोना महामारी को देखते हुए केन्द्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने अपने यहां कि CBSE और CISCE बोर्ड परीक्षा सहित देश भर में कई परीक्षाओं को स्थगित और रद्द कर दिया है इसके अलावा कई प्रतियोगी परीक्षाओं को भी स्थगित करने का फैसला लिया गया है जिसमें ICAI CA Exam 2021, JEE Mains अप्रैल और मई 2121 सत्र और NEET-PG परीक्षा 2021 शामिल हैं। अब इसी के बीच यूपी सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से यूपीटीईटी 2020 की परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया है। परीक्षा की नई तिथि और कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा।

Uttar Pradesh government postpones Utttar Pradesh Teachers' Eligibility Test (UPTET) till further orders, in view of surge in COVID-19 cases pic.twitter.com/hicO83YPAx