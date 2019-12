West Bengal (WB) Police SI Admit Card 2019 जारी, ऐसे करें डाउनलोड

West Bengal (WB) Police SI Admit Card 2019 : पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (West Bengal Police Recruitment Board) ने राज्य पुलिस में भर्ती के लिए उप निरीक्षक (Sub-Inspector) पद के लिए होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए अप्लाई किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन नंबर और जन्म तिथि एंटर करनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा (preliminary examination) 15 दिसंबर, 2019 को आयोजित होगी और परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ साथ वैध फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा।

WB police SI admit cards 2019 : ऐसे करें डाउनलोड

-आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर ‘Recruitment’ पर क्लिक करें

-लिंक पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, उसमें ‘Recruitment to the post of Sub-Inspector (UB) and Sub-Inspector(AB) in West Bengal Police e , 2019’ लिंक पर क्लिक करें

-नया पेज खुलेगा, ‘Download admit cards’ लिंक पर क्लिक करें

-आपको फिर से नए पेज पर भेजा जाएगा। आवेदन नंबर, जन्म तिथि जैसी जानकारियां भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा एडमिट कार्ड। डिटेल्स चेक करने के बाद कार्ड को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें

किसी भी उम्मीदवार को बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

