WBPSC Result 2021 out:  इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व्याख्याता परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक

WBPSC Result 2021 out: पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग ( WBPSC ) ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में व्याख्याता पदों के लिए संपन्न परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी है। ऐसे सभी उम्मीदवार जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय के लिए व्याख्याता पदों के डब्ल्यूबीजीएस पॉलिटेक्निक लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे अपना परिणाम पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट pscwbapplication.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

WBPSC Result 2021 out

बता दें कि पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग ( WBPSC ) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में व्याख्याता पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची अपलोड की है।इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में व्याख्याता पदों के लिए चयन प्रक्रिया के विभिन्न दौर में शामिल उम्मीद वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पद में व्याख्याता के लिए WBPSC परिणाम 2021 के लिए सीधा लिंक

WBPSC Result 2021 out: रिजल्ट कैसे करें डाउनलोड

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पद में व्याख्याता के लिए WBPSC परिणाम जानने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट pscwbapplication.in पर जाएं। होम पेज पर उपलब्ध व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाएं। 93 के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की लिंक पर क्लिक करें। आपको एक नई विंडो में WBPSC लेक्चरर रिजल्ट 2021 का पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ को डाउनलोड करें और एक प्रिंट कॉपी अपने पास रख लें।

