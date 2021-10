Western Railway Apprentice Recruitment 2021: विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस के रिक्त पदों पर निकली भर्ती, यहां से करें अप्लाई

Western Railway Apprentice Recruitment 2021: पश्चिम रेलवे विभिन्न ट्रेडों में अप्रेंटिस के रिक्त पदों पर भर्ती कर रहा है। संबंधित क्षेत्र में आईटीआई प्रमाण पत्र के साथ 10वीं की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2021 है।

इस भर्ती के लिए कुल 2226 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है। उम्मीदवार नीचे डिवीजन वार रिक्ति ब्रेक अप, पात्रता, चयन मानदंड और अन्य विवरण देख सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरु होने की तिथि: 11 अक्टूबर 2021

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 11 नवंबर 2021

रिक्तियों का विवरण

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर मंडल - 570 पद

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल - 648 पद

कैरिज रिपेयर वैगन शॉप ऑफिस, पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल वर्कशॉप - 165 पद

डब्ल्यूसीआर/मुख्यालय/जबलपुर - 20 पद



शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10 वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए और एनसीवीटी / एससीवीटी द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में प्रमाणपत्र भी होना चाहिए।

आयु सीमा - 15 से 24 वर्ष (सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी)

ऑनलाइन आवेदन करें - 11 अक्टूबर को लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

How to apply for RRC WCR Recruitment 2021

इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2021 को या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे व्यक्तिगत विवरण / सीवी आदि को ध्यान से भरें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपने एक्टिव मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल आईडी को दर्ज करें और उन्हें पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखें क्योंकि सभी महत्वपूर्ण जानकारी ईमेल/एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी।उम्मीदवारों को भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है। यदि पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और दस्तावेज़ सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट प्रस्तुत करना आवश्यक है।