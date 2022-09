35 mobile recovered : दुकान से चोरी के 35 मोबाइल बरामद

- मोबाइल दुकान में चोरी का खुलासा, दो गिरफ्तार

जोधपुर Published: September 11, 2022 09:56:45 pm

जोधपुर।

महामंदिर थाना पुलिस (Police station Mahamandir) ने रसाला रोड पर आर्मी क्षेत्र (Army area) िस्थत मोबाइल की एक दुकान से मोबाइल चोरी करने का खुलासा करते हुए दो युवकों को (two man arrested in stolen case) गिरफ्तार किया। इनसे चोरी के 35 मोबाइल बरामद किए गए हैं। (35 mobile recovered from two accused)

थानाधिकारी हरीशचन्द्र सोलंकी ने बताया कि गत 29 जुलाई की रात रसाला रोड पर सांई मोबाइल नामक दुकान की साइड की दीवार तोड़कर सेंध लगाई गई थी। चोरों ने 40-45 मोबाइल चुरा लिए थे। संचालक रवि कुमार की तरफ से चोरी का मामला दर्ज कराया गया था। तकनीकी पहलूओं से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने डांगियावास थानान्तर्गत बांवरला गांव निवासी श्रवणराम पुत्र जस्साराम मेघवाल व बनाड़ में जाजीवाल धोरा निवासी अनूप उर्फ अप्पिया पुत्र बाबूलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही से चोरी के 35 मोबाइल बरामद किए गए। आरोपियों से अन्य मोबाइल बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्रवाई में हेड कांस्टेबल सतीशचन्द्र, कांस्टेबल प्रवीण, मनोज, मुकेश व प्रमोद भी शामिल थे।

