Jodhpur: रामदेवरा मंदिर में दर्शन करके लौट रहे 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 7 घंटे लाइन में लगकर किए थे दर्शन, क्रेन की मदद से निकाले लहुलूहान शव

घायल यात्रियों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं लगा हादसा कैसे हुआ। वे बीज पर बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन करने के लिए सोमवार को नौ बजे बस से रामदेवरा रवाना हुए थे। बच्चों के साथ 55 यात्री सवार थे। वे रात एक बजे रामदेवरा पहुंचे थे। बीज होने से जातरुओं की भीड़ थी। दर्शन के लिए तीन बजे लाइन में लगे थे। छह-सात घंटे से सुबह दस बजे दर्शन किए थे। फिर खाना खाने के बाद बस से गुजरात के लिए रवाना हो गए थे।