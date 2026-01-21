21 जनवरी 2026,

जोधपुर

Jodhpur: रामदेवरा मंदिर में दर्शन करके लौट रहे 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 7 घंटे लाइन में लगकर किए थे दर्शन, क्रेन की मदद से निकाले लहुलूहान शव

Gujarat Pilgrims Killed In Rajasthan: जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर रामदेवरा मंदिर दर्शन के बाद लौट रही गुजरात की निजी बस और ट्रेलर की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए।

जोधपुर

image

Akshita Deora

Jan 21, 2026

Jodhpur Accident

फोटो: पत्रिका

4 Died In Rajasthan Road Accident: जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर एनएच 125 पर मूलानाडा रॉयल्टी नाके के पास गुजरात की निजी बस और ट्रेलर के बीच भिड़ंत होते ही बस में सवार यात्रियों में कोहराम मच गया। जोरदार धमाके से यात्रियों में चीख-चीत्कार मच गई। बस में आगे की तरफ मौजूद यात्री लहुलूहान हो गए। चालक सहित 4 जनों का दम टूट गया।

घायल यात्रियों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं लगा हादसा कैसे हुआ। वे बीज पर बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन करने के लिए सोमवार को नौ बजे बस से रामदेवरा रवाना हुए थे। बच्चों के साथ 55 यात्री सवार थे। वे रात एक बजे रामदेवरा पहुंचे थे। बीज होने से जातरुओं की भीड़ थी। दर्शन के लिए तीन बजे लाइन में लगे थे। छह-सात घंटे से सुबह दस बजे दर्शन किए थे। फिर खाना खाने के बाद बस से गुजरात के लिए रवाना हो गए थे।

मशक्कत से घायलों को बाहर निकाला

हादसे में बस के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। यात्री भी एक-दूसरे पर जा गिरे और लहुलूहान हो गए। आस-पास के लोग व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। काफी प्रयासों के बाद घायलों को बाहर निकाला गया। क्रेन बुलाकर शवों को बाहर निकाला और दोनों वाहन अलग कराए।

ट्रोमा सेंटर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया

घायलों को बगैर किसी रुकावट व जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। संबंधित थाना पुलिस व यातायात पुलिस ने आम वाहनों को रोककर घायलों को ला रही एम्बुलेंस के लिए जगह बनाई। ट्रोमा सेंटर तक अवरोधक हटाए गए।

चालक की गलती या बाइक बचाने में हादसा ?

हादसा हाईवे की सीधी रोड पर हुआ। ट्रेलर से एक बाइक भी चपेट में आई। शिक्षक प्रवीण घायल है। उसका पांव कट गया। हादसे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस का मानना है कि ट्रेलर चालक की लापरवाही व तेज रफ्तार के साथ शिक्षक की बाइक को बचाने में प्रयास में बस से भिड़ंत हो सकती है।

Published on:

21 Jan 2026 12:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: रामदेवरा मंदिर में दर्शन करके लौट रहे 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 7 घंटे लाइन में लगकर किए थे दर्शन, क्रेन की मदद से निकाले लहुलूहान शव

