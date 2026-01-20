Barmer: ‘अवैध संबंध बनाने का डाला दबाव, पति और ससुर के सामने कमरे में बुलाया…’ थाने पहुंचकर बोला वकील, महिला ने भी लगाए ये आरोप

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
Woman Rape Allegation On Lawyer: बाड़मेर के चौहटन थाना क्षेत्र में एक अधिवक्ता के साथ मारपीट कर जूतों की माला पहनाने का वीडियो वायरल होने के दूसरे दिन मामला और उलझ गया। सोमवार को इस प्रकरण में क्रॉस मुकदमे दर्ज किए गए।
एक ओर अधिवक्ता ने महिला और एक युवक के खिलाफ मारपीट, बंधक बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर महिला ने अधिवक्ता के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले शनिवार रात को चौहटन थाना पुलिस ने अधिवक्ता रणजीत चौधरी और उसके भाई को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।
चौहटन थाना पुलिस के अनुसार अधिवक्ता रणजीत चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि करीब 7-8 माह पूर्व एक महिला और उसका पति खेत का रास्ता खुलवाने के लिए उसके पास आए थे। फीस लेकर केस लिया गया और चौहटन और रामसर उपखंड में दावे पेश किए गए। अलग-अलग दावे होने पर 10 हजार रुपए अतिरिक्त मांगे गए। इसके बाद दिसंबर 2025 में महिला ने उसे चौहटन बुलाया।
अधिवक्ता का आरोप है कि चौहटन पहुंचने पर महिला ने अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला और अश्लील फोटो खींच लिए। इसके बाद समाज में बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया और रुपए मांगे गए।
रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर और जनवरी माह में ब्लैकमेलिंग के चलते अधिवक्ता ने फोन-पे के जरिए कुल 1 लाख 19 हजार रुपए महिला को दिए। अधिवक्ता का यह भी आरोप है कि 17 जनवरी को महिला ने उसे अपने घर बुलाया, जहां कमरे में महिला, उसका पति, भतीजा, ससुर सहित अन्य लोगों ने उसे बंधक बना लिया। हाथ बांधकर रुपए की मांग की गई। मना करने पर जेब से 12 हजार रुपए निकाल लिए गए। इस दौरान फोटो और वीडियो बनाए गए और 2 लाख रुपए की डिमांड की गई।
अधिवक्ता की रिपोर्ट के बाद सोमवार को महिला ने भी चौहटन थाने में अधिवक्ता के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया। महिला का आरोप है कि न्यायालय में अपने एक केस के सिलसिले में उसकी मुलाकात अधिवक्ता से हुई थी। एक ही जाति के होने के कारण उसने उस पर भरोसा किया।
आरोप है कि चौहटन जाते समय कार में अधिवक्ता ने उसके साथ बलात्कार किया और फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। महिला का यह भी आरोप है कि 17 जनवरी की रात अधिवक्ता उसके घर आया और कमरे में ले जाकर बलात्कार करने की कोशिश की। शोर मचाने पर पति व रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
अधिवक्ता और महिला दोनों की रिपोर्ट के आधार पर चौहटन थाने में क्रॉस प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं। जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नितेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
