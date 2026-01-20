20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Barmer: ‘अवैध संबंध बनाने का डाला दबाव, पति और ससुर के सामने कमरे में बुलाया…’ थाने पहुंचकर बोला वकील, महिला ने भी लगाए ये आरोप

Rajasthan Crime: बाड़मेर में अधिवक्ता से मारपीट और जूतों की माला पहनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Akshita Deora

Jan 20, 2026

Obscene-Video

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

Woman Rape Allegation On Lawyer: बाड़मेर के चौहटन थाना क्षेत्र में एक अधिवक्ता के साथ मारपीट कर जूतों की माला पहनाने का वीडियो वायरल होने के दूसरे दिन मामला और उलझ गया। सोमवार को इस प्रकरण में क्रॉस मुकदमे दर्ज किए गए।

एक ओर अधिवक्ता ने महिला और एक युवक के खिलाफ मारपीट, बंधक बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर महिला ने अधिवक्ता के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले शनिवार रात को चौहटन थाना पुलिस ने अधिवक्ता रणजीत चौधरी और उसके भाई को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।

चौहटन थाना पुलिस के अनुसार अधिवक्ता रणजीत चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि करीब 7-8 माह पूर्व एक महिला और उसका पति खेत का रास्ता खुलवाने के लिए उसके पास आए थे। फीस लेकर केस लिया गया और चौहटन और रामसर उपखंड में दावे पेश किए गए। अलग-अलग दावे होने पर 10 हजार रुपए अतिरिक्त मांगे गए। इसके बाद दिसंबर 2025 में महिला ने उसे चौहटन बुलाया।

अधिवक्ता का आरोप है कि चौहटन पहुंचने पर महिला ने अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला और अश्लील फोटो खींच लिए। इसके बाद समाज में बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया और रुपए मांगे गए।

रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर और जनवरी माह में ब्लैकमेलिंग के चलते अधिवक्ता ने फोन-पे के जरिए कुल 1 लाख 19 हजार रुपए महिला को दिए। अधिवक्ता का यह भी आरोप है कि 17 जनवरी को महिला ने उसे अपने घर बुलाया, जहां कमरे में महिला, उसका पति, भतीजा, ससुर सहित अन्य लोगों ने उसे बंधक बना लिया। हाथ बांधकर रुपए की मांग की गई। मना करने पर जेब से 12 हजार रुपए निकाल लिए गए। इस दौरान फोटो और वीडियो बनाए गए और 2 लाख रुपए की डिमांड की गई।

महिला का पलटवार: अधिवक्ता पर बलात्कार का आरोप

अधिवक्ता की रिपोर्ट के बाद सोमवार को महिला ने भी चौहटन थाने में अधिवक्ता के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया। महिला का आरोप है कि न्यायालय में अपने एक केस के सिलसिले में उसकी मुलाकात अधिवक्ता से हुई थी। एक ही जाति के होने के कारण उसने उस पर भरोसा किया।

आरोप है कि चौहटन जाते समय कार में अधिवक्ता ने उसके साथ बलात्कार किया और फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। महिला का यह भी आरोप है कि 17 जनवरी की रात अधिवक्ता उसके घर आया और कमरे में ले जाकर बलात्कार करने की कोशिश की। शोर मचाने पर पति व रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

दोनों प्रकरण दर्ज कर लिए गए

अधिवक्ता और महिला दोनों की रिपोर्ट के आधार पर चौहटन थाने में क्रॉस प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं। जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नितेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Crime : टेंट गाड़ने वाली कील को मां ने दोनों बच्चों के गले में पिरोकर मार दिया, वजह बताई तो हिल गई पुलिस
भीलवाड़ा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 08:58 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer: ‘अवैध संबंध बनाने का डाला दबाव, पति और ससुर के सामने कमरे में बुलाया…’ थाने पहुंचकर बोला वकील, महिला ने भी लगाए ये आरोप

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन की तारीख फिर बदली, फरवरी में शुभारंभ की उम्मीद, सुरक्षा और तैयारियां जारी

Pachpadra Refinery Launch Date Changed
बाड़मेर

शहादत को सलाम: बाड़मेर के पहले शौर्य चक्र विजेता शहीद धर्माराम जाट की वीर गाथा, गोली लगने पर भी नहीं झुके, 2 आतंकियों को किया ढेर

Shahadat Ko Salam
बाड़मेर

जीरा उत्पादन में जैसलमेर अगाड़ी, मूल्य संवर्धन में पिछाड़ी

समाचार

मरम्मत का इंतजार: खुले नालों से हादसे का भय, कहीं टूटे ढक्कन तो कहीं झाडिय़ों का अंबार

समाचार

धर्म व राष्ट्र की रक्षा के लिए जागरुक होकर एकजुट रहने पर दिया जोर

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.