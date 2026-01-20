Barmer: ‘अवैध संबंध बनाने का डाला दबाव, पति और ससुर के सामने कमरे में बुलाया…’ थाने पहुंचकर बोला वकील, महिला ने भी लगाए ये आरोप

रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर और जनवरी माह में ब्लैकमेलिंग के चलते अधिवक्ता ने फोन-पे के जरिए कुल 1 लाख 19 हजार रुपए महिला को दिए। अधिवक्ता का यह भी आरोप है कि 17 जनवरी को महिला ने उसे अपने घर बुलाया, जहां कमरे में महिला, उसका पति, भतीजा, ससुर सहित अन्य लोगों ने उसे बंधक बना लिया। हाथ बांधकर रुपए की मांग की गई। मना करने पर जेब से 12 हजार रुपए निकाल लिए गए। इस दौरान फोटो और वीडियो बनाए गए और 2 लाख रुपए की डिमांड की गई।