Murder: बाइक में हल्का सा टच हुआ ट्रक…7 KM तक किया पीछा और सीधे कनपटी पर पत्थर मारकर ड्राइवर को मार डाला

घटना के तुरंत बाद ट्रक में मौजूद खलासी ने शोर मचाया और राहगीरों की मदद से पुलिस को सूचित किया। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। बुधवार रात को मृतक के परिजनों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने विशनाराम के शव को ट्रक में ही रखकर धरना दिया।