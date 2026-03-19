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बाड़मेर

Murder: बाइक में हल्का सा टच हुआ ट्रक…7 KM तक किया पीछा और सीधे कनपटी पर पत्थर मारकर ड्राइवर को मार डाला

Truck Driver Murder: धोरीमन्ना में मामूली विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। बाइक सवारों ने ट्रक का 7 किमी पीछा कर पत्थर फेंका, जो ड्राइवर विशनाराम की कनपटी पर लगा और मौके पर मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ धरना दिया।

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बाड़मेर

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Arvind Rao

Mar 19, 2026

Barmer Truck Driver Murder

Barmer Truck Driver Murder (Patrika Photo)

Barmer Truck Driver Murder: बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र में सड़क मार्ग पर उपजे एक मामूली विवाद ने उस वक्त खौफनाक मोड़ ले लिया, जब बाइक सवार दो युवकों ने पीछा कर एक ट्रक चालक की पत्थर मारकर हत्या कर दी।

यह सनसनीखेज वारदात गुड़ामालानी रोड पर खरड़ गांव के समीप घटित हुई। मृतक की पहचान ईसरोल निवासी 40 वर्षीय विशनाराम पुत्र मूलाराम के रूप में हुई है।

घटना का क्रमवार विवरण

घटनाक्रम की शुरुआत उस वक्त हुई, जब विशनाराम बाड़मेर में ट्रक खाली कर गुजरात की ओर जा रहा था। रास्ते में वह अपने ससुराल लोहरवा जाने के लिए गुड़ामालानी रोड की ओर मुड़ा। चार रास्ता (चौराहे) के पास विशनाराम का ट्रक एक मोटरसाइकिल से हल्का सा छू गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस मामूली टक्कर में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था और मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को शांत करा दिया। मामला सुलझता देख विशनाराम वहां से ट्रक लेकर आगे निकल गया।

हालांकि, बाइक सवार युवकों के मन में रंजिश बाकी थी। उन्होंने हार नहीं मानी और करीब 7 किलोमीटर तक ट्रक का पीछा किया। जैसे ही ट्रक खरड़ गांव के पास एक सुनसान जगह पर पहुंचा, बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया।

आरोपियों ने एक बड़ा पत्थर उठाकर पूरी ताकत से ट्रक के केबिन की ओर फेंका। पत्थर सामने का कांच (विंडशील्ड) तोड़ते हुए सीधे चालक विशनाराम की कनपटी पर जा लगा। चोट इतनी गंभीर थी कि विशनाराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

विरोध प्रदर्शन और तनावपूर्ण स्थिति

घटना के तुरंत बाद ट्रक में मौजूद खलासी ने शोर मचाया और राहगीरों की मदद से पुलिस को सूचित किया। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। बुधवार रात को मृतक के परिजनों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने विशनाराम के शव को ट्रक में ही रखकर धरना दिया।

तनाव को देखते हुए धोरीमन्ना पुलिस और प्रशासन का भारी जाब्ता तैनात किया गया। गुड़ामालानी सीओ सुखराम बिश्नोई सहित आला अधिकारियों ने कई दौर की वार्ता की। परिजन और ग्रामीण इस बात पर अड़े रहे कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा। गुरुवार देर रात तक घटनास्थल पर 400 से अधिक लोगों की भीड़ जमी रही।

पुलिसिया कार्रवाई और वर्तमान स्थिति

धोरीमन्ना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग विशेष टीमें बनाई गई हैं। जो संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। घटना स्थल का बारीकी से मुआयना कर पत्थर और अन्य साक्ष्य जुटाए गए हैं।

पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सहायता से आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। यह घटना दर्शाती है कि कैसे सड़क पर होने वाला मामूली 'रोड रेज' एक हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर सकता है। फिलहाल, क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है।

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Published on:

19 Mar 2026 01:42 pm

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