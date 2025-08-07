बालक की आंख में सींग लगा, ऑपरेशन टेबल पर मौत

थानाधिकारी देवेन्द्रसिंहदेवड़ा ने बताया कि बालोतरा जिले में पचपदरा तहसील के चांदेसर गांव निवासी कार्तिक राजपुरोहित (4) की आंख में बुधवार को बकरे का सींग लग गया था। इससे एक आंख में गंभीर चोट आई। नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद परिजन कार्तिक को जोधपुर ले आए, जहां पावटा में कामदार नेत्र चिकित्सालय ले गए। जांच के बाद उसे भर्ती कर लिया गया। आंख का ऑपरेशन करने के लिए कार्तिक को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जहां उसका ऑपरेशन किया गया, लेकिन बालक को होश नहीं आया। डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ ने प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। इस बीच, गुरुवार को बालक की मृत्यु हो गई।