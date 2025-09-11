Patrika LogoSwitch to English

घूमाने के बहाने किशोरी का अपहरण व बलात्कार

- आरोपी गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बनाया, जान से मारने की धमकियां देकर छोड़ा

जोधपुर

Vikas Choudhary

Sep 11, 2025

rape &amp; blackmailing
नाबालिग से बलात्कार

जोधपुर.

नाबालिग का अपहरण करने के बाद रेलवे स्टेशन के पास होटल में ले जाकर बलात्कार करने व अश्लील वीडियो बनाकर डराने व धमकाने के आरोपी को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार एक युवक ने गत 7 सितम्बर को नाबालिग भतीजी का अपहरण कर बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि 11 जुलाई को उसकी नाबालिग भतीजी सहेली से मिलने का बताकर घर से निकली थी, लेकिन वह रात तक घर नहीं आई थी। परिजन ने उसकी तलाश की तो वह गांव में सुनसान जगह अकेले रोते हुए मिली थी। घर लाकर तसल्ली से बात करने पर उसने एक युवक पर मोटरसाइकिल पर अपहरण कर बलात्कार करने की जानकारी दी थी। आरोप था कि युवक ने उसे घूमाने के बहाने बुलाया था। फिर वो उसे बाइक पर बिठाकर ले गया था। रास्ते में शराब की दुकान से उसने बीयर खरीदी थी। उसने खुद भी बीयर पी थी और किशोरी को जबरन बीयर पिलाई थी। फिर उसे रेलवे स्टेशन के सामने होटल ले जाकर बलात्कार किया था। उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकियां दी थी। बाद में उसे गांव ले जाकर छोड़ दिया था। पुलिस ने तलाश के बाद बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार किया।

11 Sept 2025 12:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / घूमाने के बहाने किशोरी का अपहरण व बलात्कार

