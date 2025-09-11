घूमाने के बहाने किशोरी का अपहरण व बलात्कार

पुलिस के अनुसार एक युवक ने गत 7 सितम्बर को नाबालिग भतीजी का अपहरण कर बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि 11 जुलाई को उसकी नाबालिग भतीजी सहेली से मिलने का बताकर घर से निकली थी, लेकिन वह रात तक घर नहीं आई थी। परिजन ने उसकी तलाश की तो वह गांव में सुनसान जगह अकेले रोते हुए मिली थी। घर लाकर तसल्ली से बात करने पर उसने एक युवक पर मोटरसाइकिल पर अपहरण कर बलात्कार करने की जानकारी दी थी। आरोप था कि युवक ने उसे घूमाने के बहाने बुलाया था। फिर वो उसे बाइक पर बिठाकर ले गया था। रास्ते में शराब की दुकान से उसने बीयर खरीदी थी। उसने खुद भी बीयर पी थी और किशोरी को जबरन बीयर पिलाई थी। फिर उसे रेलवे स्टेशन के सामने होटल ले जाकर बलात्कार किया था। उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकियां दी थी। बाद में उसे गांव ले जाकर छोड़ दिया था। पुलिस ने तलाश के बाद बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार किया।