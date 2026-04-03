CNG Price Hike: जोधपुर में डीजल के बराबर पहुंची सीएनजी, एक महीने में ऑटो एलपीजी 24 रुपए महंगी

कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बुधवार को 195 रुपए (19 किलो का सिलेंडर) की बढ़ोतरी की गई, बावजूद इसके शहर में कमर्शियल गैस की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। गैस कम्पनियों के अनुसार जरूरत का 10 से 20 प्रतिशत ही कमर्शियल सिलेंडर आ रहे हैं। एक गैस एजेंसी ने बताया कि सामान्य दिनों में उनके पास हर महीने 350 कमर्शियल सिलेण्डर आते थे, लेकिन मार्च में केवल 24 सिलेंडर ही आए। सिलेण्डर कम होने से रेस्तरां और ढाबे वालों ने अब डीजल की भट्टियां लगा दी है। कुछ संचालक लकड़ी के उपयोग से भी भट्टी चला रहे हैं।