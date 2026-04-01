Jodhpur News: एम्स जोधपुर में विधि-चिकित्सा संगम, मेडिकल रेगुलेशन और पेटेंट पर मंथन

समापन सत्र में दिनभर की चर्चाओं का सार प्रस्तुत करते हुए चिकित्सा संस्थानों, विधि शिक्षण संस्थानों और नियामक एजेंसियों के बीच भविष्य में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में चिकित्सकों, विधि विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने मे मुख्य भूमिका डॉ. अनुभव गुप्ता (सह आचार्य, एम्स जोधपुर) और डॉ. कनिका ढींगरा (सहायक आचार्य, एन.एल.यू. जोधपुर) और सहायक भूमिका में एम्स जोधपुर से मुकेश कुमार गुडेसर, महावीर प्रसाद वैष्णव, लक्ष्मी नारायण चौरसिया और भरत सैन एवं एनएलयू जोधपुर से संजय जोशी एवं भवानी चारण की रही ।