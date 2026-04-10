Jodhpur: कुमावत समाज का बड़ा फैसला, नशामुक्त बारात, आतिशबाजी पर रोक, दूल्हों का क्लीन शेव होना अनिवार्य

सम्मेलन को लेकर शुक्रवार को सरदार पटेल शिक्षण संस्थान में शुभ मुहूर्त में 12 जोड़ों के लग्न लिखे गए। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गणपति महाराज की पूजा कर कुमकुम पत्रिका लिखते हुए सम्मेलन का विधिवत निमंत्रण दिया। आयोजन में समाज के पंच-पदाधिकारी, वर-वधू पक्ष के परिजन व बड़ी संख्या में समाजबंधु उपस्थित रहे। पंडित किशोर महाराज के सानिध्य में वैदिक विधि से लग्न लेखन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इसके बाद गणपति मंदिर में पूजा-अर्चना कर कुमकुम पत्रिका अर्पित की गई। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा।