Dholpur News: सरकारी स्कूल की छत भरभराकर गिरी, घटिया निर्माण की खुली पोल, दहशत में शिक्षक और बच्चे

व्याख्याता हरदयाल मीणा ने बताया कि स्कूल भवन में कई पट्टियां टूटकर लोहे की एंगल के सहारे लटकी हुई हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। इस बारे में कई बार शिक्षा विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि स्कूल के प्रधानाचार्य कक्ष में भी पट्टियां टूटी हुई हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं। स्कूल भवन में बच्चे ही नहीं, शिक्षक भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।