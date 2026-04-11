Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ‘हुक्का-पानी बंद’ जैसे सामाजिक बहिष्कार असंवैधानिक

1- सुप्रीम कोर्ट के शक्ति वाहिनी मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का सभी संबंधित अधिकारी सख्ती से पालन करें।

2- सामाजिक बहिष्कार, खाप या जाति पंचायतों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए राज्य स्तर पर स्पष्ट नीति और एसओपी तैयार की जाए।

3- तैयार की गई नीति और एसओपी को सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों तक व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए और उसके बारे में जन-जागरूकता भी सुनिश्चित की जाए।

4- राज्य सरकार की ओर से ऐसे मामलों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए।