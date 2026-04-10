Garlic Price Hike : बारां कृषि मंडी में लहसुन के 5,000 कट्टे की आवक, भावों में 3000 रुपए का उछाल, किसान खुश

रबी सीजन की सफेद चांदी यानि की लहसुन के बाद किसानों को कम उत्पादन ने निराशा किया है। बारां के बोहत के किसान बंटी, सुमन विक्रम सिंह चौधरी, बृजमोहन सुमन ने बताया कि लहसुन की फसल में अत्यधिक खर्च के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में इसकी पैदावार काफी कम, लगभग आधी हुई है। कम उत्पादन और कमजोर गुणवत्ता के कारण किसानों को निराशा हाथ लगी है। इसमें कीटनाशक खाद में अधिक लागत और मेहनत ज्यादा लगने के बावजूद उत्पादन की कमी से किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है