झांकी व स्वागतकर्ताओं में विवाद, तलवार निकाली, पत्थर फेंके

पुलिस के अनुसार विसर्जन के लिए आने वाली झांकियों के स्वागत के लिए दो कोठों के बीच स्टेज लगा रखा है, जहां रात को एक झांकी पहुंची। कोल्ड ड्रिंक पिलाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और वे एक-दूसरे से झगड़ने लगे। इस दौरान एक युवक ने तलवार निकाल ली और लोगों को डराने धमकाने लगा। कुछ युवकों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इससे एकबारगी अफरा-तफरी सी मच गई। सहायक पुलिस आयुक्त मंगलेश चूण्डावत व अन्य पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और समझाइश व डांट डपटकर मामला शांत कराया। मौके से एक युवक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। स्टेज लगाकर स्वागत करने वाले व्यक्ति ने झांकी लेकर आने वालों के खिलाफ रात को एफआइआर दर्ज कराई। फिलहाल मौके पर शांति है।