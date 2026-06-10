Jodhpur: ड्राइविंग टेस्ट देने वालों को राहत, 15 जून से बदलेगा समय, एक घंटे बढ़ी परीक्षण अवधि

परिवहन विभाग ने केवल समय में बदलाव ही नहीं किया है, बल्कि ड्राइविंग टेस्ट की कुल अवधि में भी एक घंटे की वृद्धि की है। विभाग का कहना है कि वाहन चालन परीक्षण के लिए लगातार बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिससे कई मामलों में लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ रही थी। ऐसे में अतिरिक्त समय जोड़ने से प्रतिदिन अधिक आवेदकों का परीक्षण किया जा सकेगा। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि परीक्षण अवधि बढ़ने से लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण होगा और आवेदकों को लाइसेंस प्रक्रिया में अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विभाग का उद्देश्य अधिकतम आवेदकों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराना और सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।