एम्बुलेंस में 30 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त, दो गिरफ्तार

- मंदसौर से लेकर आ रहे थे मादक पदार्थ, सप्लाई करने पर मिलने थे 25-25 हजार रुपए

जोधपुर

image

Vikas Choudhary

Nov 16, 2025

ambulance me smuggling

जब्त एम्बुलेंस। जिसमें 15 कट्टों में 303 किलो डोडा जब्त किए गए।

जोधपुर.

मादक पदार्थ तस्करी के लिए तस्कर नए-नए तरीके निकाल रहे हैं। पुलिस कमिश्नर कार्यालय की क्राइम विशेष टीम (सीएसटी) ने लूनीथानान्तर्गतउत्तेसर रोड पर शनिवार देर शाम एम्बुलेंस में 304 किलो डोडा पोस्त जब्त कर दो युवकों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है। मादक पदार्थ की कीमत 30 लाख रुपए बताई जाती है।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल के अनुसार डोडा पोस्त से भरी एक एम्बुलेंस के पाली से कांकाणी की ओर आने की सूचना मिली। सीएसटी प्रभारी एएसआइ श्यामसिंह के नेतृत्व में पुलिस ने तलाश शुरू की। उत्तेसर रोड पर पुलिस ने सफेद एम्बुलेंस रोकी। तलाशी लेने पर 15 कट्टों में 303 किलो 945 ग्राम डोडा पोस्त मिला। लूनी थाना से एसआइ गोविंदराम और अन्य पुलिसकर्मी को मौके पर बुलाया गया। जांच के बाद एनडीपीएस में एफआइआर दर्ज कर धवा गांव निवासी श्रीराम उर्फ सिकिया (38) पुत्र देवाराम बिश्नोई व धवा में हिरणों का टांका निवासी महेन्द्र (25) पुत्र श्रीराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। एम्बुलेंस व डोडा पोस्त जब्त किया गया। कार्रवाई में सीएसटी के एएसआइ श्यामसिंह व हेड कांस्टेबल गिरधारी सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

25-25 हजार रुपए मिलने थे दोनों को

सहायक पुलिस आयुक्त (बोरानाडा) आनंदसिंह राजपुरोहित ने बताया कि महेन्द्र व श्रीराम से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शुभदण्ड गांव निवासी गोरधनराम पुत्र पेमाराम जाट ने कार को एम्बुलेंस बनाकर दोनों को मंदसौर से डोडा पोस्त लाने भेजा था। डोडा पोस्त धुंधाड़ा व शुभदण्ड लाया जाना था। बदले में दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपए मिलने थे।

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

