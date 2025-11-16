एम्बुलेंस में 30 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त, दो गिरफ्तार

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल के अनुसार डोडा पोस्त से भरी एक एम्बुलेंस के पाली से कांकाणी की ओर आने की सूचना मिली। सीएसटी प्रभारी एएसआइ श्यामसिंह के नेतृत्व में पुलिस ने तलाश शुरू की। उत्तेसर रोड पर पुलिस ने सफेद एम्बुलेंस रोकी। तलाशी लेने पर 15 कट्टों में 303 किलो 945 ग्राम डोडा पोस्त मिला। लूनी थाना से एसआइ गोविंदराम और अन्य पुलिसकर्मी को मौके पर बुलाया गया। जांच के बाद एनडीपीएस में एफआइआर दर्ज कर धवा गांव निवासी श्रीराम उर्फ सिकिया (38) पुत्र देवाराम बिश्नोई व धवा में हिरणों का टांका निवासी महेन्द्र (25) पुत्र श्रीराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। एम्बुलेंस व डोडा पोस्त जब्त किया गया। कार्रवाई में सीएसटी के एएसआइ श्यामसिंह व हेड कांस्टेबल गिरधारी सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।