Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

आग : तीन साल की बेटी जिंदा जली, ​शि​क्षिका मां गंभीर झुलसी

- सरनाडा गांव में संदिग्ध हालात में मां व बेटी जले, शिक्षिका के भाई की शादी ननद से हो रखी है

जोधपुर

Vikas Choudhary

Aug 23, 2025

बेटी यशस्वी व मां संजू

जोधपुर.

डांगियावास थानान्तर्गतकांकेलाव के पास सरनाडा गांव में शुक्रवार को स्कूल व्याख्याता मां व बेटी संदिग्ध हालात में जल गए। बेटी जिंदा जल गई और मां की हालत गंभीर बनी हुई है। आग लगने के कारण का पता नहीं लग पाया है। मां व बेटी ही घर पर थे।

थानाधिकारी राजेन्द्रसिंह चौधरी ने बताया कि सरनाडा गांव निवासी दिलीप बिश्नोई के मकान में धुआं निकलने लगा। ग्रामीणों को संदेह हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दिलीप की पत्नी संजू बिश्नोई (32) और बेटी यशस्वी (3) जली हालत में मिले। जांच करने पर यशस्वी की मृत्यु हो चुकी थी। वह जिंदा जल चुकी थी।

वहीं, गंभीर हालत में झुलसी संजू बिश्नोई को महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जाती है। डॉक्टर ने उसे बयान देने के लिए अनफिट बताया है। फिटकासनी निवासी महिला के पीहर पक्ष भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल देर रात तक कोई एफआइआर दर्ज नहीं कराई गई। ससुराल व पीहर पक्षों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है।

दस साल पहले आमने-सामने हुई थी शादी

पुलिस का कहना है कि गंभीर झुलसी संजू फिटकासनी गांव में राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल में व्याख्याता है। फिटकासनी में ही उसका पीहर है। दस साल पहले उसकी शादी सरनाडा गांव निवासी दिलीप से हुई थी। जो बी.टेक सिविल इंजीनियर है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। संजू के भाई की शादी संजू की ननद से हो रखी है। यानि संजू व भाई की शादी आमने-सामने (आटा-साटा) में हो रखी है।

आत्महत्या, हादसा या जानबूझकर आग लगाई?

प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि हादसे के दौरान संजू व बेटी यशस्वी घर पर अकेले ही थे। पति दिलीप किसी काम से बाहर गया हुआ था। सास व ससुर मवेशियों के लिए चारा लेने गए हुए थे। आग कैसे लगी इस पर संशय बना हुआ है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि संजू ने खुद ही आग लगाई है या दुर्घटनावश आग लगगी है, अथवा किसी ने जानबूझकर आग लगाई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 12:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / आग : तीन साल की बेटी जिंदा जली, ​शि​क्षिका मां गंभीर झुलसी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.