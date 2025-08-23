प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि हादसे के दौरान संजू व बेटी यशस्वी घर पर अकेले ही थे। पति दिलीप किसी काम से बाहर गया हुआ था। सास व ससुर मवेशियों के लिए चारा लेने गए हुए थे। आग कैसे लगी इस पर संशय बना हुआ है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि संजू ने खुद ही आग लगाई है या दुर्घटनावश आग लगगी है, अथवा किसी ने जानबूझकर आग लगाई।