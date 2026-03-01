Gold-Silver Price: जोधपुर सर्राफा बाजार में सोना-चांदी में तेजी, जानें ताजा भाव

Gold-Silver Price Today : जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में शुक्रवार को मसाला फसल जीरा व ईसब में तेजी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 50-100 रुपए व ईसब में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए तेजी दर्ज की गई। जबकि अन्य कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 3500 रुपए जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 11500 रुपए की तेजी दर्ज की गई।