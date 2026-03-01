Gold-Silver Price: जोधपुर सर्राफा बाजार में सोना-चांदी में तेजी, जानें ताजा भाव

Gold Silver Price in Jaipur (Patrika File Photo)
Gold-Silver Price Today : जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में शुक्रवार को मसाला फसल जीरा व ईसब में तेजी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 50-100 रुपए व ईसब में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए तेजी दर्ज की गई। जबकि अन्य कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 3500 रुपए जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 11500 रुपए की तेजी दर्ज की गई।
स्टैंडर्ड सोना 1,51,500 रुपए प्रति दस ग्राम ।
तेजाबी सोना 1,50,500 रुपए प्रति दस ग्राम ।
चांदी हाथी छाप 2,39,500 रुपए प्रति किलोग्राम ।
चांदी चौरसा 2,35,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
(भाव लेने का समय शुक्रवार शाम 6.40 बजे)
अनाज भाव : ग्वारगम 10050-10075, ग्वार डिलीवरी 5300-5550, ग्वार लोकल 5000-5250, मूंग 5000-8000, मोठ 5000-5500, चना 4950-5000, सरसों 6000-7700, रायड़ा 6000-6500, काला तिल 9000-9500, तारामीरा 5050-5100, मतीराबीज 16500-17500, गेहूं 2500-3500, ज्वार 2800-3500, बाजरा 2200-2600, जौ 2150-2200 व मक्की 1700-2200 रुपए प्रति क्विंटल।
दलहन: दाल चना 6500-7100, मूंग मोगर 9300-10100, मूंग दाल 8700-10000, उड़द दाल 9500-10500, उड़द मोगर 10100-12000, काबली चना 7000-10800, मोठ मोगर 8000-8400, अरहर दाल 10000-12700, मसूर मल्का 6700-7200, काला मसूर 6700-7500, मौसमी चना 6200-6800, काला चना 6700 रुपए प्रति क्विंटल।
किराणा : धनिया 13000-15000, धनिया दाल 10000-13000, हल्दी निजामाबाद 17000-17500, हल्दी सांगली 16000-16800, मैथी 5200-5800, सिंघाड़ा 16000-30000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 18000-19000 व गोटा 34000-37000 रुपए प्रति क्विंटल
चीनी : 4200-4500 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)
गुड़ : 4200-4500 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 630, शक्ति 620, डेयरी बेस्ट 600, पालीवाल 570, शुभम 570, नमन 610, क्षीर 632, पारस 620 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल : नेचुरल 2730, पोस्टलाइन 2550, सोना 2570, सिटीजन मूंगफली 2750, डायमंड 2830, फॉर्चून 2530, महाकोश 2460, श्रीजी 2410, विभोर 2390, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2650, इंजन मूंगफली फिल्टर 3030, वीर बालक सरसों 2650, सोया लोकल 2380, फोरविन सोयाबीन तेल 2320, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2500 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2500, पॉम ऑयल 2280 व कॉटन सीड ऑयल 2380-2450 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी : जीरा 17600-23500, ईसबगोल 11000-14025, सौंफ 7000-8375, धनिया 8500-9800, मैथी 4800-5280, पीली सरसों 6500-7500, रायड़ा 5500-6050, मूंग 6000-7021, मोठ 3700-4000 व ग्वार 4700-5000 रुपए प्रति क्विंटल।
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