20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर: एथेनॉल से भरे टैंकर से टकराया ट्रेलर, एक्सप्रेस-वे पर धधकी भीषण आग, धमाकों से दहले लोग

फलोदी उपखंड क्षेत्र के श्रीलक्ष्मणनगर से गुजरने वाले भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार सुबह करीब 11:45 बजे एक बड़ा हादसा हो गया।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

kamlesh sharma

Mar 20, 2026

trailer fire accident

एथेनॉल से भरे टैंकर से टकराया ट्रेलर: फोटो पत्रिका

(फलोदी) जोधपुर। उपखंड क्षेत्र के श्रीलक्ष्मणनगर से गुजरने वाले भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार सुबह करीब 11:45 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। भारतमाला टोल प्लाजा से चाम्पासर की ओर करीब 300 मीटर दूर सड़क किनारे खड़े एथेनॉल ऑयल से भरे टैंकर को पीछे से पंजाब से गुजरात की ओर जा रहे चावल से भरे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई।

सूत्रों के अनुसार टैंकर सुबह करीब 7 बजे तकनीकी खराबी के कारण सड़क किनारे खड़ा था। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर टैंकर में जा घुसा और बाद में डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर के तुरंत बाद टैंकर में भरे एथेनॉल के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। ट्रेलर में लदा चावल भी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। हालांकि दोनों वाहनों के चालकों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते अपनी जान बचा ली।

आग इतनी भयंकर थी कि इसकी लपटें 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक दिखाई दीं और जलते टायरों के धमाकों की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही चाडी, श्रीलक्ष्मणनगर, सियोलनगर, खारिया और श्रीकृष्णनगर सहित आसपास के गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। प्रशासन की ओर से तहसीलदार नारायणराम दहिया, नायब तहसीलदार राज बहादुर सिंह, भोजासर सीआई जमील खान और मतोडा थाना प्रभारी अमान राठौड़ सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला।

देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड

एक्सप्रेस-वे पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं होने के कारण दमकल को फलोदी जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर से बुलाना पड़ा, जो लगभग ढाई घंटे बाद मौके पर पहुंची। देरी से पहुंचने और दमकल में पर्याप्त पानी नहीं होने पर ग्रामीणों और ट्रक चालकों ने नाराजगी जताई। बाद में भारतमाला के दो टैंकर, पीएचडी विभाग के एक टैंकर और किसानों के नलकूपों से पानी मंगवाकर करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

एक्सप्रेस-वे पर लम्बा जाम

हादसे के बाद आग की तेज लपटों और लगातार हो रहे धमाकों के कारण दोनों ओर का यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया। करीब चार घंटे बाद आग पर काबू पाने के पश्चात यातायात व्यवस्था बहाल हो सकी। ग्रामीणों ने भारतमाला सड़क मार्ग पर फायर ब्रिगेड की स्थायी व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए यहां शीघ्र फायर स्टेशन स्थापित करने की मांग की।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Mar 2026 06:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर: एथेनॉल से भरे टैंकर से टकराया ट्रेलर, एक्सप्रेस-वे पर धधकी भीषण आग, धमाकों से दहले लोग

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: 9,526 अतिक्रमणकारियों को नोटिस, कार्रवाई के ब्लू प्रिंट की तैयारी, घर टूटने के डर से सहमे लोग

jodhpur forest encroachment
जोधपुर

Rajasthan Panchayat Elections: निकाय-पंचायत चुनाव पर मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, जान लें ये लेटेस्ट अपडेट

Madan Dilawar
जोधपुर

Gold-Silver Price: जोधपुर सर्राफा बाजार में 27000 रुपए गिरे चांदी के भाव, सोना भी हुआ सस्ता, जानें आज के ताजा भाव

Jodhpur bullion market, Jodhpur Sarafa Bazaar, gold price drop today, silver price fall India, gold rate per 10 gram, silver rate per kg, Rajasthan gold silver rates, bullion price update 7 PM, standard gold rate Jodhpur, acid gold price, Haathi Chhap silver rate, Chaurasa silver price, precious metal market India, gold silver price decline, today gold silver news Rajasthan
जोधपुर

Rajasthan: 9,500 से ज्यादा मकानों पर गिरेगी गाज, चलेगा बुलडोजर-कटेंगे कनेक्शन, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बड़े एक्शन की तैयारी

Jodhpur encroachment news, Rajasthan forest land action, Jodhpur forest encroachment removal, Rajasthan High Court order Jodhpur, Jodhpur illegal construction news, Marwar forest land issue, Jodhpur local news today, Rajasthan government action encroachment, Jodhpur electricity water connection cut, Jodhpur DFO action news, Rajasthan forest department update, Jodhpur civic action March 2026, Jodhpur police administration news, Rajasthan urban encroachment drive, Jodhpur breaking news Rajasthan
जोधपुर

Gold-Silver Price: जनता को राहत, सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें सर्राफा बाजार के ताजा भाव

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.