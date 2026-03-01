जोधपुर: एथेनॉल से भरे टैंकर से टकराया ट्रेलर, एक्सप्रेस-वे पर धधकी भीषण आग, धमाकों से दहले लोग

आग इतनी भयंकर थी कि इसकी लपटें 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक दिखाई दीं और जलते टायरों के धमाकों की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही चाडी, श्रीलक्ष्मणनगर, सियोलनगर, खारिया और श्रीकृष्णनगर सहित आसपास के गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। प्रशासन की ओर से तहसीलदार नारायणराम दहिया, नायब तहसीलदार राज बहादुर सिंह, भोजासर सीआई जमील खान और मतोडा थाना प्रभारी अमान राठौड़ सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला।