18 करोड़ की लागत से राजस्थान के इस जिले में बनेंगे होटल जैसे थाने, एक बनकर हो गया तैयार



पुलिस कमिश्नरेट के रातानाडा और राजीव गांधी नगर थाने की इमारतों का कार्य चल रहा है। यह थाने भूतल व चार-चार मंजिल के हैं। इनमें अन्य सभी सुविधाओं के साथ-साथ लिफ्ट भी लगाई जाएगी। रातानाडा थाना भाटी चौराहे के पास पुराने भवन के स्थान पर बनाया जा रहा है। वहीं, राजीव गांधी नगर थाना राजीव गांधी कॉलोनी में निर्माणाधीन है। वहीं, भीतरी शहर का सदर बाजार थाना पुरानी बिल्डिंग के स्थान पर ही बनाया जाएगा। जिसका बजट स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन अभी तक निविदा जारी नहीं की गई है।