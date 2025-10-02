18 करोड़ की लागत से राजस्थान के इस जिले में बनेंगे होटल जैसे थाने, एक बनकर हो गया तैयार

बनाड़ थाने की नवनिर्मित इमारत (फोटो: पत्रिका)
पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण पुलिस में पांच पुलिस स्टेशन के भवनों का निर्माण करवाने के लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यानी प्रत्येक थानें के 3.6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनसे होटल जैसे पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से पुलिस स्टेशन बनाड़ की बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है।
वहीं पुलिस स्टेशन रातानाडा, राजीव गांधी नगर और जोधपुर ग्रामीण के आसोप और बोरुंदा की इमारतें निर्माणाधीन हैं। जबकि सदर बाजार थाने की भवन निर्माण की निविदा अभी तक जारी नहीं की गई है।
पुलिस कमिश्नरेट पूर्व का बनाड़ थाना बनाड़ सर्कल पर किराए के भवन में चल रहा है। थाने के लिए मुख्य बनाड़ रोड पर जोजरी नदी के पास भूमि आवंटित की गई थी, जहां आलिशान इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। भूतल और दो मंजिला इमारत होटल जैसी नजर आती है। थानाधिकारी, जांच अधिकारी चैम्बर, आगन्तुकए कक्ष, महिलाओं व पुरुषों की पृथक-पृथक बैरिक और लॉकअप बनाए गए हैं।
पुलिस कमिश्नरेट के रातानाडा और राजीव गांधी नगर थाने की इमारतों का कार्य चल रहा है। यह थाने भूतल व चार-चार मंजिल के हैं। इनमें अन्य सभी सुविधाओं के साथ-साथ लिफ्ट भी लगाई जाएगी। रातानाडा थाना भाटी चौराहे के पास पुराने भवन के स्थान पर बनाया जा रहा है। वहीं, राजीव गांधी नगर थाना राजीव गांधी कॉलोनी में निर्माणाधीन है। वहीं, भीतरी शहर का सदर बाजार थाना पुरानी बिल्डिंग के स्थान पर ही बनाया जाएगा। जिसका बजट स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन अभी तक निविदा जारी नहीं की गई है।
पुलिस स्टेशन व अन्य भवनों का निर्माण कार्य अब सानिवि की बजाय आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की ओर से ठेकेदार के मार्फत कराया जा रहा है। पुलिस की ओर से निर्माण कार्य की समय समय पर जांच कराई जा रही है। हेड कांस्टेबल को प्यारेलाल को गुणवत्ता प्रहरी बनाया गया है। कांस्टेबल रमेश कुमार व गोपालदान को लगाया गया है। जो समय-समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। प्यारेलाल का कहना है कि 3.60-3.60 करोड़ रुपए से थानों के भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है।
