Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

18 करोड़ की लागत से राजस्थान के इस जिले में बनेंगे होटल जैसे थाने, एक बनकर हो गया तैयार

पुलिस स्टेशन रातानाडा, राजीव गांधी नगर और जोधपुर ग्रामीण के आसोप और बोरुंदा की इमारतें निर्माणाधीन हैं। जबकि सदर बाजार थाने की भवन निर्माण की निविदा अभी तक जारी नहीं की गई है।

2 min read

जोधपुर

image

Akshita Deora

Oct 02, 2025

बनाड़ थाने की नवनिर्मित इमारत (फोटो: पत्रिका)

पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण पुलिस में पांच पुलिस स्टेशन के भवनों का निर्माण करवाने के लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यानी प्रत्येक थानें के 3.6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनसे होटल जैसे पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से पुलिस स्टेशन बनाड़ की बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है।

वहीं पुलिस स्टेशन रातानाडा, राजीव गांधी नगर और जोधपुर ग्रामीण के आसोप और बोरुंदा की इमारतें निर्माणाधीन हैं। जबकि सदर बाजार थाने की भवन निर्माण की निविदा अभी तक जारी नहीं की गई है।

बनाड़ थाने की इमारत तैयार, उद्घाटन का इंतजार

बनाड़ थाने की नवनिर्मित इमारत (फोटो: पत्रिका)

पुलिस कमिश्नरेट पूर्व का बनाड़ थाना बनाड़ सर्कल पर किराए के भवन में चल रहा है। थाने के लिए मुख्य बनाड़ रोड पर जोजरी नदी के पास भूमि आवंटित की गई थी, जहां आलिशान इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। भूतल और दो मंजिला इमारत होटल जैसी नजर आती है। थानाधिकारी, जांच अधिकारी चैम्बर, आगन्तुकए कक्ष, महिलाओं व पुरुषों की पृथक-पृथक बैरिक और लॉकअप बनाए गए हैं।

भूतल व चार मंजिला बनेंगे तीन अन्य थानें


पुलिस कमिश्नरेट के रातानाडा और राजीव गांधी नगर थाने की इमारतों का कार्य चल रहा है। यह थाने भूतल व चार-चार मंजिल के हैं। इनमें अन्य सभी सुविधाओं के साथ-साथ लिफ्ट भी लगाई जाएगी। रातानाडा थाना भाटी चौराहे के पास पुराने भवन के स्थान पर बनाया जा रहा है। वहीं, राजीव गांधी नगर थाना राजीव गांधी कॉलोनी में निर्माणाधीन है। वहीं, भीतरी शहर का सदर बाजार थाना पुरानी बिल्डिंग के स्थान पर ही बनाया जाएगा। जिसका बजट स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन अभी तक निविदा जारी नहीं की गई है।

रातानाडा थाने की निर्माणाधीन इमारत (फोटो: पत्रिका)

आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड करवा रहा कार्य

पुलिस स्टेशन व अन्य भवनों का निर्माण कार्य अब सानिवि की बजाय आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की ओर से ठेकेदार के मार्फत कराया जा रहा है। पुलिस की ओर से निर्माण कार्य की समय समय पर जांच कराई जा रही है। हेड कांस्टेबल को प्यारेलाल को गुणवत्ता प्रहरी बनाया गया है। कांस्टेबल रमेश कुमार व गोपालदान को लगाया गया है। जो समय-समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। प्यारेलाल का कहना है कि 3.60-3.60 करोड़ रुपए से थानों के भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है।

ये भी पढ़ें

करौली में प्रधानाचार्य ने किया बड़ा एलान, 95% या अधिक अंक पाने वाले छात्रों को विदेश यात्रा का तोहफा
करौली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 04:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / 18 करोड़ की लागत से राजस्थान के इस जिले में बनेंगे होटल जैसे थाने, एक बनकर हो गया तैयार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur : तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवार को कुचला, मौत से गुस्साए ग्रामीण व परिजन धरने पर बैठे

Rajasthan Jodhpur car driver fast speed crushed a biker death angry villagers and family members staged a protest
जोधपुर

Jodhpur: पत्नी को नई जिंदगी का तोहफा देकर पति की तड़प-तड़प कर हुई मौत, युवती को बचाने के चक्कर में ऐसे गई जान

जोधपुर

विदेशी लड़कियों समेत 15 युवक-युवती बंद थे कमरे में, पुलिस ने की रेड तो उड़ गए होश…

जोधपुर

Dussehra 2025: राजस्थान में यहां है रावण का ससुराल, जहां शादी भी हुई और मंदिर भी बना, जानें शोक की परंपरा

Ravan Ka Sasural
जोधपुर

Jeera-Gold-Silver Price: अक्टूबर महीने के पहले ही दिन इतना महंगा हुआ जीरा, सोने-चांदी की कीमतों ने भी दिया झटका

jeera mandi bhav
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.