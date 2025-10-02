करौली में प्रधानाचार्य ने किया बड़ा एलान, 95% या अधिक अंक पाने वाले छात्रों को विदेश यात्रा का तोहफा



ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार किसी प्रधानाचार्य द्वारा इस तरह की पहल की गई है। प्रधानाचार्य चारण ने कहा कि इस योजना का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना जगाना और उन्हें विश्व स्तरीय अनुभव से जोडऩा है। उनके अनुसार विदेश यात्रा से बच्चों को न केवल अन्य देशों की शिक्षा प्रणाली, संस्कृति और जीवनशैली समझने का अवसर मिलेगा, बल्कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों का प्रत्यक्ष अनुभव भी मिल सकेगा।