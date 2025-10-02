करौली में प्रधानाचार्य ने किया बड़ा एलान, 95% या अधिक अंक पाने वाले छात्रों को विदेश यात्रा का तोहफा

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदरा
करौली: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदरा ने शिक्षा, कला और खेल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ग्रामीण अंचल में नई उम्मीद जगाई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह चारण ने सत्र 2025-26 के लिए बड़ी घोषणा की है।
प्रधानाचार्य ने घोषणा की है कि जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में 95 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करेंगे या फिर कला, विज्ञान एवं खेल में राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्हें वे व्यक्तिगत खर्च पर विदेश यात्रा करवाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार किसी प्रधानाचार्य द्वारा इस तरह की पहल की गई है। प्रधानाचार्य चारण ने कहा कि इस योजना का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना जगाना और उन्हें विश्व स्तरीय अनुभव से जोडऩा है। उनके अनुसार विदेश यात्रा से बच्चों को न केवल अन्य देशों की शिक्षा प्रणाली, संस्कृति और जीवनशैली समझने का अवसर मिलेगा, बल्कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों का प्रत्यक्ष अनुभव भी मिल सकेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि कला और खेल में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाले विद्यार्थी जब विदेशी धरती पर वहां की कार्यशैली, प्रशिक्षण पद्धति और अनुशासन को देखेंगे तो उनकी प्रतिभा और अधिक निखरेगी। इससे वे आगे चलकर अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन करेंगे।
अभिभावकों ने कहा कि यह कदम बच्चों के भविष्य को संवारने वाला है। इससे विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति लगन और खेल-कला के प्रति समर्पण और बढ़ेगा। शिक्षकों का यह भी कहना है कि विदेशी अनुभव से लौटकर आए बच्चे अपनी प्रेरक कहानियां साझा करेंगे, जो अन्य छात्रों को भी मेहनत करने और नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित करेंगी।
प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चों में शिक्षा के प्रति गहरी अलख जगाने की मंशा से अगले सत्र के लिए यात्रा के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। सत्र 2024-25 में स्कूल के टॉपर 5 विद्यार्थियों को हाल ही में प्रधानाचार्य ने व्यक्गित व्यय पर अहमदाबाद और मुंबई की 4 दिवसीय हवाई यात्रा करवाई है।
