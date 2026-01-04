4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

ऐसी भी क्या मजबूरी…. 10°की कड़ाके की ठंड में नवजात कन्या को कपड़े में लपेट कर शौचालय में कमोड़ के पास छोड़ा

हिण्डौनसिटी. मैं तो पूर्णिमा थी तेरे आंगन की सोन चिरैया बनती, पर तूने क्या किया? जन्म देने के बाद मां के दुलारने की बजाय कडकड़़ाती ठंड में मरने के लिए किसी दूसरे के घर के शौचालय में डाल दिया। पूरे 9 माह गर्भ में रख अपने खून से सींचा, उसी नन्ही सी जान को जन्म लेने के कुछ देर बाद यूं अपने आंचल से छिटका कर मरने को लिए छोड़ दिया। पौष माह की पूर्णिमा यानी शनिवार सुबह 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में गलन भरी कड़ाके की सर्दी में शौचालय में पड़ी नवजात कन्या को देख हर किसी का दिल दहल गया। लेकिन रह रह कर सिसकने की मंद आवाज से लोगों का दिल पसीज गया और पुलिस बुला कर नवजात को तुरत फुरत जिला चिकित्सालय पहुंचाने उस मासूस को जीवन की किरण मिल गई।

2 min read
Google source verification

करौली

image

Anil dattatrey

Jan 04, 2026

karauli news
Play video

ऐसी भी क्या मजबूरी.... 10°की कड़ाके की ठंड में नवजात कन्या को कपड़े में लपेट कर शौचालय में कमोड़ के पास छोड़ा

हिण्डौनसिटी. मैं तो पूर्णिमा थी तेरे आंगन की सोन चिरैया बनती, पर तूने क्या किया? जन्म देने के बाद मां के दुलारने की बजाय कडकड़़ाती ठंड में मरने के लिए किसी दूसरे के घर के शौचालय में डाल दिया। पूरे 9 माह गर्भ में रख अपने खून से सींचा, उसी नन्ही सी जान को जन्म लेने के कुछ देर बाद यूं अपने आंचल से छिटका कर मरने को लिए छोड़ दिया। पौष माह की पूर्णिमा यानी शनिवार सुबह 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में गलन भरी कड़ाके की सर्दी में शौचालय में पड़ी नवजात कन्या को देख हर किसी का दिल दहल गया। लेकिन रह रह कर सिसकने की मंद आवाज से लोगों का दिल पसीज गया और पुलिस बुला कर नवजात को तुरत फुरत जिला चिकित्सालय पहुंचाने उस मासूस को जीवन की किरण मिल गई।
कलेजे को झकझोरने वाली घटना शहर के बरगमा रोड की है। जहां एक मकान में बने शौचालय में कमोड़ के पास कोई कपड़े में लपेट कर नवजात कन्या को नाल के साथ डाल गया। सुबह जागने पर शौचालय से सिसकने की आवाज आई तो गृहस्वामी विष्णु सोनी ने जब दरवाजा खोला तो कपड़े में लिपटी एक नवजात कन्या ठिठुरती हालत में मिली। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना के सहायक उपनिरीक्षक दिनेश शर्मा मय जाब्ता के मौके पर पहुंचे और नवजात कन्या को शॉल से ढक कर जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने नवजात को एसएनसीयू यूनिट में भर्ती कर उपचार शुरू कराया। कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्रसिंह चौधरी ने बताया कि बरगमा रोड निवासी विष्णु सोनी के अनुसार सुबह करीब 6.30 बजे उसकी वृद्ध मां शौचनिवृति के बाद मंदिर दर्शन करने गई थी। एक घंटे बाद लौटने पर उसे शौचालय से बच्चे के सिसकने की आवाज सुनाई दी। इस पर परिजनों ने देखा को कपड़े में लिपटी नवजात पड़ी थी। चिकित्सालय की एसएनसीयू में प्राथमिक सारंसभाल के बाद में उसे बाल कल्याण समिति करौली की सदस्य फरीदा शाह की निगरानी में सौंप दिया। इस पर महिला पुलिस कांस्टेबल की देखरेख में नवजात को करौली जिला चिकित्सालय शिफ्ट किया गया, जहां समिति की निगरानी में उसका उपचार जारी है। आरोपी अज्ञात है। देर शाम तक घटना को लेकर प्राथमिकी दर्र्ज नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने आस पास के क्षेत्र में पूछताछ कर जानकारी जुटाना शुरु कर दिया है।

समय पर चिकित्सालय लाने से बची जान
जिला चिकित्सालय के रात्रि पारी के चिकित्सक विजय सिंह मीणा ने बताया कि समय पर अस्पताल पहुंचाने से बच्ची की जान बच गई। उन्होंने बताया कि नवजात का जन्म कुछ घंटे पहले होना प्रतीत हो रहा है। नवजात के साथ गर्भनाल भी जुड़ी हुई है। सुबह अत्यधिक ठंड व गलन थी, लेकिन शौचालय के गेट बंद होने से नवजात ठंडी हवाओं से बची रही। गनीमत रही कि वह कमोड़ में नहीं गिरी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 01:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / ऐसी भी क्या मजबूरी…. 10°की कड़ाके की ठंड में नवजात कन्या को कपड़े में लपेट कर शौचालय में कमोड़ के पास छोड़ा

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हिंडौन सिटी से आई झकझोर देने वाली घटना, कड़ाके की सर्दी में टायलेट में मिली नवजात, अस्पताल में भर्ती

Newborn found in toilet, Newborn found in toilet in Karauli, Newborn found in toilet in Rajasthan, Karauli News, Rajasthan News, टायलेट में मिली नवजात, करौली में टायलेट में मिली नवजात, राजस्थान में टायलेट में मिली नवजात, करौली न्यूज, राजस्थान न्यूज, Hindaun City, Hindaun City News, हिंडौन सिटी, हिंडौन सिटी न्यूज
करौली

करौली में पूर्व सभापति रसीदा खातून के बेटे के घर पुलिस ने मारा छापा, ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त

karauli Police Raid
करौली

Karauli Crime: करौली में नवजात शिशु को कट्टे में भरकर झाड़ियों में फेंका, जानवरों ने क्षत विक्षत किया शव

Karauli News, Rajasthan News, Newborn body found, Newborn body found in Karauli
करौली

Rajasthan: दुधारू पशु की आकस्मिक मौत पर मिलेगी 40 हजार रुपए की मदद, करना होगा यह काम

करौली

Rajasthan farmers: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर से पहले कर लें यह काम, मुसीबत में मिलेंगे इतने रुपए

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana last date, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana news, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana today news, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana latest news
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.