किसानों के लिए वरदान बनेगी ‘ढैंचा’ की खेती, कम पानी में फसल तैयार, अगली उपज का सहारा



इकड़ (ढैंचा) की हरी खाद मिट्टी के कटाव को रोकती है। रासायनिक खादों के उपयोग को कम करके जलाशयों और नदियों में होने वाले रासायनिक प्रदूषण को घटाती है। यह फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जरिए रासायनिक उर्वरकों की जरूरत कम करती है, जिससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटता है। यह लाभकारी कीटों और सूक्ष्मजीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर जैव विविधता को बढ़ावा देती है।