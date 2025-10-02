Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

किसानों के लिए वरदान बनेगी ‘ढैंचा’ की खेती, कम पानी में फसल तैयार, अगली उपज का सहारा

Dhaincha Farming: नागौर में गगवाना गांव के प्रगतिशील किसान दातार सिंह ने आठ बीघा खेत में ढैंचा बोकर 50 दिन बाद जुताई कर हरी खाद तैयार की। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। पढ़ें श्रवण डिडेल की रिपोर्ट...

2 min read

नागौर

image

Arvind Rao

Oct 02, 2025

Dhaincha Farming

Dhaincha Farming

Dhaincha Farming: राजस्थान के नागौर जिले में गांव गगवाना के प्रगतिशील किसान दातार सिंह ने टिकाऊ खेती और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनुकरणीय पहल की है। उन्होंने अपने आठ बीघा खेत में इकड़ (ढैंचा) की फसल बोई और करीब 50 दिन बाद ट्रैक्टर से जुताई कर इसे खेत में दबा दिया। इससे बनी खाद आगामी फसल के लिए वरदान साबित होगी।


इकड़ (ढैंचा) की हरी खाद मिट्टी के कटाव को रोकती है। रासायनिक खादों के उपयोग को कम करके जलाशयों और नदियों में होने वाले रासायनिक प्रदूषण को घटाती है। यह फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जरिए रासायनिक उर्वरकों की जरूरत कम करती है, जिससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटता है। यह लाभकारी कीटों और सूक्ष्मजीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर जैव विविधता को बढ़ावा देती है।


किसान ले रहे हैं प्रेरणा


खानपुर मांजरागांव के किसान जयपाल सिंह ने दातार सिंह से प्रेरित होकर अपने खेत में इकड़ की बुवाई शुरू की। जयपाल कहते हैं, दातार सिंह की पहल ने मुझे भरोसा दिलाया कि यह फसल मिट्टी को ताकत देगी, पर्यावरण को स्वच्छ रखेगी और हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखेगी।

इकड़ (ढैंचा) जैसी फसलें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और किसानों की लागत घटाने का प्राकृतिक तरीका हैं। इसके पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो मिट्टी को 15-18 किलो नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, जो 40 किलो यूरिया के बराबर है। इससे फसल स्वस्थ रहती है और खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायन नहीं मिलते।


इनका कहना है…


दातार सिंह ने बताया कि मथुरा निवासी सहकर्मी प्रभु दयाल सिंह ने इकड़ की खेती की सलाह दी और बीज उपलब्ध करवाए। किसान ने बताया, इकड़ की बुवाई आसान है। बीज को यूरिया की तरह बिखेरकर ट्रैक्टर से बोया जाता है।


कम बारिश में भी यह फसल तैयार हो जाती है। पहले 8 बीघा खेत के लिए 2-3 कट्टे डीएपी और 25 मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। अब इकड़ से बनी हरी खाद 2-3 साल तक मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखेगी।
-शंकरराम सियाक, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, नागौर

ये भी पढ़ें

कच्ची उम्र से आवारागर्दी, जवान होते-होते पढ़ाई छोड़ा…और बन गया तस्करी का सरगना, कौन है बाड़मेर का कुख्यात तस्कर शंकर?
बाड़मेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 01:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / किसानों के लिए वरदान बनेगी ‘ढैंचा’ की खेती, कम पानी में फसल तैयार, अगली उपज का सहारा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नागौर में बढ़ रही है नशाखोरी की समस्या, 25 से 40 वर्ष की आयु वाले ज्यादा

addiction
नागौर

नागौर की मिर्धा कॉलेज में एमएससी की 71 फीसदी सीटों पर छात्राओं का कब्जा

college girls
नागौर

नागौर में किसान के घर में भीषण आग, 1 लाख से ज्यादा नकदी सहित बच्चों की किताबें, कपड़े, कूलर-पंखे और घरेलू सामान राख

Nagaur Farmer house gutted in massive fire
नागौर

रणकपुर एक्सप्रेस के एसी कोच से यात्री के लाखों के जेवरात व नकदी उड़ाई, एक महिला आरोपी गिरफ्तार

नागौर

दशहरा कल : उत्सव में होंगी झांकियां और नृत्य नाटिका मंचन और सजेगी रंगोली

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.