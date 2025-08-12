बलात्कार के आरोपी की जेल में शिनाख्त परेड, फिर गिरफ्तार

थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि गत छह अगस्त की देर शाम एक युवती शौच के बाद लौट रही थी। तब एक युवक ने उसे अकेला पाकर पकड़ लिया था और खाली भूखण्ड में ही बलात्कार किया था। पीडि़ता उस युवक को जानती तक नहीं थी। अज्ञात के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की गई थी। सीसीटीवी कैमरे व तकनीकी पहलूओं से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने नौ अगस्त को बुझावड़ में मामाजी का स्थान के पास निवासी आरोपी हेमनाथ को बापर्दा गिरफ्तार किया था। शिनाख्त परेड के लिए उसे जेल भिजवाया गया था, जहां पीडि़ता से उसकी शिनाख्त परेड कराई गई। तत्पश्चात पुलिस ने मामले में जांच के लिए कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर आरोपी को दुबारा गिरफ्तार किया। उसे दो दिन के रिमाण्ड पर भेजा गया है।