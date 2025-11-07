सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना के ऑनलाइन आवेदन की बढ़ गई डेट, JDA 19 नवंबर को निकालेगा लॉटरी

यह आवासीय योजना राजस्व ग्राम चौखा क्षेत्र में विकसित की जा रही है। सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना को एक सुविधाओं से युक्त आधुनिक योजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें पार्क, व्यावसायिक क्षेत्र, और ओपन कम्युनिटी फैसिलिटी जैसी सुविधाओं का प्रावधान है। जो आवेदक अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं उनके लिए यह अंतिम अवसर है। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए आवेदक जोधपुर विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर डिटेल्स देख सकता है।