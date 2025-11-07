सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना के ऑनलाइन आवेदन की बढ़ गई डेट, JDA 19 नवंबर को निकालेगा लॉटरी

Photo: Patrika
जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक आवेदक 10 नवंबर शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर निर्धारित थी लेकिन अधिक संख्या में पंजीकृत आवेदकों और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जेडीए ने यह अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जारी सूचना के अनुसार योजना के भूखण्डों का आवंटन लॉटरी से किया जाएगा। यह लॉटरी 19 नवंबर को निकाली जाएगी। जो भी आवेदक इस योजना में भाग लेना चाहते हैं वे निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
यह आवासीय योजना राजस्व ग्राम चौखा क्षेत्र में विकसित की जा रही है। सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना को एक सुविधाओं से युक्त आधुनिक योजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें पार्क, व्यावसायिक क्षेत्र, और ओपन कम्युनिटी फैसिलिटी जैसी सुविधाओं का प्रावधान है। जो आवेदक अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं उनके लिए यह अंतिम अवसर है। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए आवेदक जोधपुर विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर डिटेल्स देख सकता है।
