Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना के ऑनलाइन आवेदन की बढ़ गई डेट, JDA 19 नवंबर को निकालेगा लॉटरी

जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जारी सूचना के अनुसार योजना के भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जाएगा। यह लॉटरी 19 नवंबर को निकाली जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Nov 07, 2025

Photo: Patrika

जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक आवेदक 10 नवंबर शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर निर्धारित थी लेकिन अधिक संख्या में पंजीकृत आवेदकों और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जेडीए ने यह अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है।

19 नवंबर को निकलेगी लॉटरी

जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जारी सूचना के अनुसार योजना के भूखण्डों का आवंटन लॉटरी से किया जाएगा। यह लॉटरी 19 नवंबर को निकाली जाएगी। जो भी आवेदक इस योजना में भाग लेना चाहते हैं वे निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

यह आवासीय योजना राजस्व ग्राम चौखा क्षेत्र में विकसित की जा रही है। सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना को एक सुविधाओं से युक्त आधुनिक योजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें पार्क, व्यावसायिक क्षेत्र, और ओपन कम्युनिटी फैसिलिटी जैसी सुविधाओं का प्रावधान है। जो आवेदक अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं उनके लिए यह अंतिम अवसर है। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए आवेदक जोधपुर विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर डिटेल्स देख सकता है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में यहां नदी पर 24.50 करोड़ की लागत से बनेगा नया पुल, सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों को मिलेगा लाभ
करौली
gambhir nadi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 07:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना के ऑनलाइन आवेदन की बढ़ गई डेट, JDA 19 नवंबर को निकालेगा लॉटरी

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहे, शादी से मुकरा, बलात्कार का आरोप

Rape news
जोधपुर

‘घर वाले शादी करना चाहते थे, इसी डर से भाग गई’, हाईकोर्ट ने मां-बाप से कहा- पहले 18 की हो, फिर उसकी मर्जी पूछो

Rajasthan High Court
जोधपुर

तस्करों ने चोरी की लग्जरी कार से इंटरसेप्टर व कार को टक्कर मारी

accident interceptor
जोधपुर

Train Ticket: इस तरह करें टिकट बुक, आपके बुजुर्ग माता-पिता को ट्रेन में मिल सकेगी लोअर बर्थ, जानें तरीका

train news
जोधपुर

Rajasthan: भाजपा विधायक का बयान VIRAL, ‘बस में 1 दरवाजा, कार में 5, फिर भी नहीं बच पाए… यह सब संयोग’

Chief Whip Jogeshwar Garg
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.