राजस्थान में यहां नदी पर 24.50 करोड़ की लागत से बनेगा नया पुल, सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों को मिलेगा लाभ

करौली। श्रीमहावीरजी कस्बे की गंभीर नदी पर 24.5 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिए सभी प्रक्रियाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं।
पुल के बनने से न केवल स्थानीय लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी, बल्कि सैकड़ों गांवों के लिए सुगम और सुरक्षित यात्रा का मार्ग प्रशस्त होगा। गौरतलब है कि गंभीर नदी पर पुल निर्माण की सरकार ने बजट में घोषणा की थी।
राजस्थान पत्रिका की निरंतर खबरों और क्षेत्रीय लोगों की मांग के बाद सरकार ने बजट सत्र में इस पुल के निर्माण की घोषणा की थी। गंभीर नदी पर मौजूदा पुल काफी पुराना होने से जर्जर स्थिति में है। वहीं बारिश के दौरान तो खतरे की आशंका बनी रहती है।
नदी का जलस्तर बढ़ने से राहगीरों की राह भी जोखिम भरी हो जाती है। इस नए पुल के निर्माण से इन समस्याओं का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि गंभीर नदी राजस्थान के करौली जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में पहुंचकर मिलती है।
24.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया जाएगा। डीपीआर के अनुसार यह पुल नदी के तेज बहाव और बरसात के मौसम में भी सुरक्षित रहेगा।
नवीन पुल निर्माण को लेकर क्षेत्र के लोगों में खुशी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल उनकी वर्षों पुरानी मांग थी, जो अब पूरा होने जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बरसात के दिनों में जर्जर पुल से नदी पार करना खतरे से खाली नहीं था। इस नए पुल से न केवल हमारा समय बचेगा, बल्कि बच्चों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी आसानी होगी।
गंभीर नदी पर नवीन पुल निर्माण की लगभग सभी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। शीघ्र ही नवीन पुल निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
- रेणु मीना, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
