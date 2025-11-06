राजस्थान में यहां नदी पर 24.50 करोड़ की लागत से बनेगा नया पुल, सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों को मिलेगा लाभ

नवीन पुल निर्माण को लेकर क्षेत्र के लोगों में खुशी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल उनकी वर्षों पुरानी मांग थी, जो अब पूरा होने जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बरसात के दिनों में जर्जर पुल से नदी पार करना खतरे से खाली नहीं था। इस नए पुल से न केवल हमारा समय बचेगा, बल्कि बच्चों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी आसानी होगी।