राजस्थान के इस शहर में 1109 भूखंडों के लिए 7 नवंबर है अंतिम तिथि, हाथ से न जानें दें मौका

उदयपुर। शहरवासियों के अपने घर के सपने को साकार करने के लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से हाल ही में जारी की तीन नई आवासीय योजनाओं को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इनमें सबसे अधिक लोकप्रियता साउथ एक्सटेंशन सेक्टर-ए को मिल रही है, जहां 550 भूखंडों के लिए 8000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
प्राधिकरण की तीनों योजनाओं में कुल 1109 भूखंड शामिल हैं। इनकी ई-लॉटरी 7 नवंबर के बाद निकाली जाएगी। इधर, यूडीए की प्रस्तावित इन योजनाओं के आसपास की जमीनों को भूमि दलालों ने खरीद लिया है। वे वहां यूडीए की योजना को हाइलाइट्स कर प्लानिंग करेंगे।
|योजना का नाम
|प्राप्त आवेदन
|उपलब्ध भूखंड
|साउथ एक्सटेंशन सेक्टर-ए
|8,000
|550
|कलड़वास उद्यम विहार
|2,500
|311
|नोहरा नांदेश्वर एनक्लेव
|1,500
|248
इन योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस), अल्प आय वर्ग (एलआइजी), मध्यम आय वर्ग (एमआइजी) और उच्च आय वर्ग (एचआइजी) सभी के लिए अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित हैं।
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद ई-लॉटरी प्रणाली से आवंटन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्राधिकरण का उद्देश्य मुख्यमंत्री की सबको आवास योजना के अनुरूप हर वर्ग को घर उपलब्ध कराना है।
साउथ एक्सटेंशन को लोगों की पहली पसंद बनने के पीछे कई कारण है। यह क्षेत्र नया विकसित क्षेत्र है, जहां 80 से 100 फीट चौड़ी सड़कें हैं। यूडीए ने अपने मास्टर प्लान में पार्क, अस्पताल, स्कूल और बाजार के लिए अलग-अलग स्थान छोड़े हैं। बलीचा नई मंडी और आसपास के क्षेत्रों में कई सरकारी कार्यालय प्रस्तावित है, जिससे यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। भूमाफियाओं द्वारा निजी प्लानिंग के मुकाबले यूडीए की रिजर्व प्राइस काफी कम है, जिससे खरीद के तुरंत बाद भूखंडों की कीमत में उछाल देखा जा रहा है। इसी वजह से योजना निवेश और आवास दोनों दृष्टि से सबसे आकर्षक बन गई है।
कलड़वास उद्यम विहार योजना में 311 भूखंडों के लिए लगभग 2500 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह क्षेत्र रीको औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक होने से नौकरीपेशा और कारोबारी वर्ग के लिए सुविधाजनक है। हालांकि कुछ आवेदकों ने औद्योगिक क्षेत्र के आसपास प्रदूषण की संभावनाओं को लेकर सावधानी बरती है।
तीसरी योजना नोहरा नांदेश्वर एनक्लेव में शहर से दूरी और आवागमन की सीमित सुविधा के कारण अपेक्षाकृत कम 1500 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। हालांकि क्षेत्र का वातावरण शांत और हरित है, जिससे भविष्य में यह योजना भी शहर के विस्तार के साथ आकर्षक बन सकती है।
यूडीए अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की हर नागरिक को आवास की मंशा के अनुरूप ये तीनों योजनाएं शहर के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगी। इनसे न केवल शहरी आबादी को नियोजित आवास मिलेगा बल्कि भूमाफियाओं की अनियमित प्लॉटिंग पर भी रोक लगेगी।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग