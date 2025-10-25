Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

ज्वैलर ने मकान के बाहर खुद का गला काटा, मौत

- आत्महत्या का प्रयास, बेटे को बचाने आए पिता की अंगुलियां कटी

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Vikas Choudhary

Oct 25, 2025

jweller sucide

महात्मा गांधी अस्पताल की आपातकालीन इकाई में मौजूद पुलिस।

जोधपुर.

रातानाडा पुलिस लाइन के सामने होटल के पास मकान के बाहर शराब के नशे में एक व्यक्ति ने शुक्रवार रात धारदार चाकू से खुद का गला काट लिया। जिससे उसकी मौत हो गई। उसे बचाने आए पिता के हाथ की अंगुलियां कट गईं। जिन्हें महात्मा गांधी अस्पताल की आपातकालीन इकाई में भर्ती कराया गया। आत्महत्या का कारण पता नहीं लग पाया।

थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि होटल के पास रहने वाले ओमप्रकाश सोनी (45) शराब का आदी था। रात दस बजे नशे में होने के बावजूद वो मकान से बाहर निकल आया। उसके हाथ में चाकू था। जिससे वो खुद का गला काटने लग गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर पिता सत्यनारायण व अन्य परिजन बाहर आए। पिता ने चाकू पकड़कर बेटे को आत्महत्या करने से बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक गला काफी कट चुका था। उसे बचाने के लिए चाकू पकड़ने के प्रयास में पिता के हाथ की अंगुलियां कट गईं। उधर, ओमप्रकाश मौके पर ही नीचे गिर गया। उसके खून बहने लगा। परिजन व आस-पास के लोगों ने दोनों को महात्मा गांधी अस्पताल की आपताकालीन इकाई पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई। पिता की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जिनका इलाज चल रहा है। वारदात का पता लगने पर पुलिस आपातकालीन इकाई पहुंची। देर रात शव मोर्चरी में रखवाया गया।

जेवर बनाने व बेचने का काम करता था मृतक

पुलिस का कहना है कि मृतक ओमप्रकाश सोनी काफी समय से शराब पीने का आदी था। वह सोने-चांदी के जेवर बनाने का काम करता था। अभी आत्महत्या का कारण पता नहीं लग पाया है, लेकिन नशे में ही आत्महत्या किए जाने की आशंका है। वह पहले भी

25 Oct 2025 12:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / ज्वैलर ने मकान के बाहर खुद का गला काटा, मौत

