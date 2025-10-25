ज्वैलर ने मकान के बाहर खुद का गला काटा, मौत

थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि होटल के पास रहने वाले ओमप्रकाश सोनी (45) शराब का आदी था। रात दस बजे नशे में होने के बावजूद वो मकान से बाहर निकल आया। उसके हाथ में चाकू था। जिससे वो खुद का गला काटने लग गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर पिता सत्यनारायण व अन्य परिजन बाहर आए। पिता ने चाकू पकड़कर बेटे को आत्महत्या करने से बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक गला काफी कट चुका था। उसे बचाने के लिए चाकू पकड़ने के प्रयास में पिता के हाथ की अंगुलियां कट गईं। उधर, ओमप्रकाश मौके पर ही नीचे गिर गया। उसके खून बहने लगा। परिजन व आस-पास के लोगों ने दोनों को महात्मा गांधी अस्पताल की आपताकालीन इकाई पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई। पिता की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जिनका इलाज चल रहा है। वारदात का पता लगने पर पुलिस आपातकालीन इकाई पहुंची। देर रात शव मोर्चरी में रखवाया गया।