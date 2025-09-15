Jodhpur: 3 प्राचीन बावड़ियां ढ़हने के बाद 16 साल की अनाध्या ने उठाया संरक्षण का बीड़ा, ‘रक्षा सूत्र’ अभियान से बदली झालरों की तस्वीर

इसलिए जरूरत… 10 दिन में तीन बावड़ियां ढहीं: इस साल मानसून में अच्छी बारिश हुई तो बावड़ियों-झालरों में पानी की ज्यादा आवक हुई, जिससे एक-एक कर तीन बावड़ियां ढह गईं। जोधपुर में पहले रोडवेज बस स्टैंड में बनी बावड़ी ढही, फिर व्यास बावड़ी, गोरिंदा बावड़ी की दीवार भी गिर गई। रखरखाव के अभाव में जर्जर बावड़ियों की हालत खराब है जिन्हें ठीक करने का जुनून अनाध्या ने पाला है।