Rajasthan: 200 रुपए मीटर की दर से मिलेंगे आवासीय पट्टे, जानें कब और कहां लगेगा शिविर

अभियान के अंतर्गत अगर कोई अन्य छूट भी देय होती है तो उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत नगर निगम कोटा दक्षिण में बुधवार को वार्ड संख्या 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52 के 124 आवेदन आए। अभियान में गुरुवार को वार्ड संख्या 47, 48, 49, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65 के आवेदन नगर निगम कोटा के स्वागत कक्ष में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त एवं निस्तारित किए जाएंगे।