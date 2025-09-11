Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: 200 रुपए मीटर की दर से मिलेंगे आवासीय पट्टे, जानें कब और कहां लगेगा शिविर

नगर निगम कोटा उत्तर की ओर से मोखापाडा स्थित सेक्टर कार्यालय 6 पर वार्ड 3, 4, 6, 7, 33, 34, 52 के शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा।

कोटा

Akshita Deora

Sep 11, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

कोटा नगर निगम में शहर चलो अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे प्री कैपों में 324 आवेदन आए। आवेदनों के मौके पर ही निस्तारण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। शेष आवेदनों का शिविरों में निस्तारण किया जाएगा।

कोटा दक्षिण निगम आयुक्त अनुराग भार्गव ने बताया कि शहर चलो अभियान के तैयारी शिविर में आवेदक आवासीय पट्टा चाहने के लिए धारा 69-क के तहत नवीन आवेदन संपूर्ण चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन कर सकेगा। पट्टे की दर 200 रुपए प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है।

अभियान के अंतर्गत अगर कोई अन्य छूट भी देय होती है तो उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत नगर निगम कोटा दक्षिण में बुधवार को वार्ड संख्या 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52 के 124 आवेदन आए। अभियान में गुरुवार को वार्ड संख्या 47, 48, 49, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65 के आवेदन नगर निगम कोटा के स्वागत कक्ष में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त एवं निस्तारित किए जाएंगे।

लेवल वन की स्वीकृतियां जारी

कोटा उत्तर निगम में तीन दिन में आयोजित छह शिविरों में आए सभी आवेदन पर लेवल वन की स्वीकृति जारी कर दी गई है। आयुक्त अशोक कुमार त्यागी ने बताया कि शिविर में आने वाले परिवादों के त्वरित निस्तारण के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का भी गठन कर दिया गया है।

तीसरे दिन बुधवार को हिन्दू धर्मशाला स्थित सेक्टर कार्यालय संख्या 5 पर वार्ड 5, 35, 36, 53, 54, 55, 56 तथा इंद्रा गांधी नगर डीसीएम स्थित सेक्टर कार्यालय संख्या 7 के वार्ड 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 38, 39, 40, 41 में शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 210 व्यक्तियों ने अपनी समस्याओं तथा कार्य की आवश्यकताओं से जुड़े परिवाद दिए। निगम के अभियंताओं ने संबंधित सेक्टर क्षेत्र में अपने वार्ड की समस्याओं का आकलन किया।

कैथूनीपोल क्षेत्र में शिविर आज

नगर निगम कोटा उत्तर की ओर से शुक्रवार को मोखापाडा स्थित सेक्टर कार्यालय 6 पर वार्ड 3, 4, 6, 7, 33, 34, 52 के शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा।

Updated on:

11 Sept 2025 02:03 pm

Published on:

11 Sept 2025 02:00 pm

