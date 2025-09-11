बालोतरा जिले के सिवाना में बनेगा जलाशय, 67 KM पेयजल लाइन बिछेगी, 24 हजार आबादी वाले एरिया को मिलेगा भरपूर पानी

बालोतरा/सिवाना: पेयजल समस्या से परेशान उपखंड मुख्यालय सिवाना के रहवासी लोगों को कुछ समय बाद इससे बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र और प्रदेश सरकार के अमृत जल योजना में 15.35 करोड़ रुपए स्वीकृत करने व कार्य प्रारंभ होने पर हजारों लोगों को उच्च प्रेशर से पानी की आपूर्ति मिलेगी।
कई साल से सिवाना के लोग पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं। विधानसभा और उपखंड मुख्यालय सिवाना में पेयजल समस्या बड़ी समस्या है। कई दशक पहले बिछाई गई पेयजल लाइन कई जगह से चोक होने के साथ धंस गई है। इस पर जलापूर्ति पर पूरे प्रेशर से घरों तक पानी नहीं पहुंचता है।
पेयजल लाइन के अंतिम घरों तक बूंद-बूंद पानी पहुंचता है। इन परिवारों को दो दिन जरूरत जितना पानी उपलब्ध नहीं होता। बहुत कम दबाव में जलापूर्ति होने पर पूरे वर्ष लोगों को पानी को लेकर बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। विशेष कर गर्मी के दिनों में हाहाकार मचती है। लोग महंगा पानी खरीद कर जरूरतें पूरी करते हैं।
केंद्र और प्रदेश सरकार ने अमृत जल योजना के तहत सिवाना में 15.35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस पर कस्बे में 67 किलोमीटर दूरी में नई पेयजल लाइन बिछाई जाएगी। इसमें से जरूरत वाले स्थानों पर पेयजल लाइन बदली जाएगी। अरट का जाव में 7 लाख लीटर और घड़ोई नाड़ी में चार लाख लीटर क्षमता की बड़ी टंकी बनाई जाएगी। 7 लाख लीटर क्षमता का स्वच्छ जलाशय बनाया जाएगा। इससे 5916 से अधिक घर लाभांवित होंगे।
साल 2011 की जनगणना अनुसार, सिवाना की आबादी 24 हजार 387 है। पिछले डेढ़ दशक में बढ़ी आबादी पर हजारों लोग लाभांवित होंगे। योजना के जारी वर्क आदेश पर कार्यकारी एजेंसी ने कार्य प्रारंभ किया है। इस पर 18 महीने में कार्य पूरा होगा। इससे सिवाना के लोगों को पेयजल की अच्छी सुविधा मिलेगी।
अमृत जल योजना में सरकार ने 15.35 करोड रुपए राशि स्वीकृत की है। जारी कार्य आदेश पर कंपनी ने कार्य प्रारंभ किया है। 18 महीने में कार्य पूरा होगा। इस पर सिवाना के लोगों को अच्छे प्रेशर से पानी की आपूर्ति मिलेगी।
-चतराराम पंवार, अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग, बालोतरा