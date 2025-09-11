बालोतरा जिले के सिवाना में बनेगा जलाशय, 67 KM पेयजल लाइन बिछेगी, 24 हजार आबादी वाले एरिया को मिलेगा भरपूर पानी



केंद्र और प्रदेश सरकार ने अमृत जल योजना के तहत सिवाना में 15.35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस पर कस्बे में 67 किलोमीटर दूरी में नई पेयजल लाइन बिछाई जाएगी। इसमें से जरूरत वाले स्थानों पर पेयजल लाइन बदली जाएगी। अरट का जाव में 7 लाख लीटर और घड़ोई नाड़ी में चार लाख लीटर क्षमता की बड़ी टंकी बनाई जाएगी। 7 लाख लीटर क्षमता का स्वच्छ जलाशय बनाया जाएगा। इससे 5916 से अधिक घर लाभांवित होंगे।

