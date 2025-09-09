बाड़मेर में तेज बारिश, फसलों को भारी नुकसान, कई जगह जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त, जानें कहां कितनी हुई बारिश



-बाड़मेर तहसील में 6 घंटे में 303 मिमी बारिश।

-बाड़मेर ग्रामीण में 14 घंटे में 321 मिमी बारिश।

-रामसर में 17 घंटे में 312 मिमी बारिश।

-शिव तहसील में 9 घंटे में 314 मिमी बारिश।

-गडरारोड में 10 घंटे में 311 मिमी बारिश।

-चौहटन तहसील में 36 घंटे में 335 मिमी बारिश।

-सेड़वा तहसील में 26 घंटे में 487 मिमी बारिश।

-गुड़ामालानी तहसील में 105 घंटे में 422 मिमी बारिश।

-धोरीमन्ना में 57 घंटे में 344 मिमी बारिश।

-धनाऊ में 48 घंटे में 518 मिमी बारिश।

-नोखड़ा में 90 घंटे में 274 मिमी बारिश।

-बाटाडू में 42 घंटे में 317 मिमी बारिश।

-कुल औसतन बारिश 38.33 घंटे में 354.83 मिमी।