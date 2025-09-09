Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

बाड़मेर में तेज बारिश, फसलों को भारी नुकसान, कई जगह जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त, जानें कहां कितनी हुई बारिश

बाड़मेर जिले में तेज बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। ग्रामीण इलाकों में निचले घरों में पानी भर गया। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किए, जानें कहां कितनी हुई बारिश।

बाड़मेर

Arvind Rao

Sep 09, 2025

Barmer Rains
बाड़मेर में तेज बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त (फोटो- पत्रिका)

बाड़मेर: जिले भर में पिछले तीन दिन से जारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बरसात से हालात यह हो गए हैं कि कई कस्बों और गांवों में पानी भराव की स्थिति बन गई है।


बता दें कि सोमवार को औसतन 38.33 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटे में बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी में 5 इंच, नोखड़ा में 4 इंच, धोरीमन्ना में 2.7 इंच, जबकि चौहटन और धनाऊ में करीब 2 इंच बारिश दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 108 साल में दूसरी बार टूटा बारिश का रिकॉर्ड, 63 फीसदी बांध भरकर छलके
जयपुर
Rainfall record


खड़ी फसलों को भारी नुकसान


जिले भर में तेज बारिश और हवा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भर जाने से कई जगह मूंग, ग्वार और कपास की फसलें झुक गईं। वही, कस्बाई इलाकों में नालों और नालियों का पानी सड़कों पर आ जाने से आमजन को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मोहल्लों में घरों के बाहर और गलियों में जलभराव से लोग परेशान नजर आए।


आज भारी बारिश की चेतावनी


मौसम विभाग ने मंगलवार को भी जिले भर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए स्कूलों और आगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतें। मंगलवार को बारिश का दौर और तेज होने की संभावना है।


लगातार बारिश से चिंतित किसान


बारिश ने जहां आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं, किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। लगातार तेज बरसात से खेतों में खड़ी फसलें खराब होने का डर सताने लगा है। दूसरी ओर जिन इलाकों में बारिश का पानी तालाबों और नाड़ियों में जमा हुआ है, वहां ग्रामीणों ने इसे राहत के रूप में भी देखा है।


आमजन विशेष सावधानी बरतें


बाड़मेर जिले में लगातार हो रही बारिश पर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने आमजन से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बारिश पर नदी-नालों में पानी की आवक बढ़ने लगी है। इस पर अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलें। आपदा प्रबंधन के लिए समुचित इंतजाम किए गए हैं।


प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पटवारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, सरपंचों के सहयोग से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अभिभावक बच्चों को तालाब, पानी से भरे स्थानों पर जाने से रोकें। आपात स्थिति में आमजन जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 02982-222226 एवं 27 पर संपर्क करें। जल भराव की स्थिति में तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें।


अब तक कितनी हुई बारिश


-बाड़मेर तहसील में 6 घंटे में 303 मिमी बारिश।
-बाड़मेर ग्रामीण में 14 घंटे में 321 मिमी बारिश।
-रामसर में 17 घंटे में 312 मिमी बारिश।
-शिव तहसील में 9 घंटे में 314 मिमी बारिश।
-गडरारोड में 10 घंटे में 311 मिमी बारिश।
-चौहटन तहसील में 36 घंटे में 335 मिमी बारिश।
-सेड़वा तहसील में 26 घंटे में 487 मिमी बारिश।
-गुड़ामालानी तहसील में 105 घंटे में 422 मिमी बारिश।
-धोरीमन्ना में 57 घंटे में 344 मिमी बारिश।
-धनाऊ में 48 घंटे में 518 मिमी बारिश।
-नोखड़ा में 90 घंटे में 274 मिमी बारिश।
-बाटाडू में 42 घंटे में 317 मिमी बारिश।
-कुल औसतन बारिश 38.33 घंटे में 354.83 मिमी।

ये भी पढ़ें

अच्छी खबर: 9 साल बाद छलकने को आतुर मेजा बांध, भीलवाड़ा की प्यास बुझाने को तैयार, जाते-जाते मेहरबान हुआ मानसून
भीलवाड़ा
Meja dam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 02:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर में तेज बारिश, फसलों को भारी नुकसान, कई जगह जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त, जानें कहां कितनी हुई बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.