बाड़मेर में तेज बारिश, फसलों को भारी नुकसान, कई जगह जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त, जानें कहां कितनी हुई बारिश

बाड़मेर: जिले भर में पिछले तीन दिन से जारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बरसात से हालात यह हो गए हैं कि कई कस्बों और गांवों में पानी भराव की स्थिति बन गई है।
बता दें कि सोमवार को औसतन 38.33 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटे में बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी में 5 इंच, नोखड़ा में 4 इंच, धोरीमन्ना में 2.7 इंच, जबकि चौहटन और धनाऊ में करीब 2 इंच बारिश दर्ज की गई।
जिले भर में तेज बारिश और हवा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भर जाने से कई जगह मूंग, ग्वार और कपास की फसलें झुक गईं। वही, कस्बाई इलाकों में नालों और नालियों का पानी सड़कों पर आ जाने से आमजन को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मोहल्लों में घरों के बाहर और गलियों में जलभराव से लोग परेशान नजर आए।
मौसम विभाग ने मंगलवार को भी जिले भर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए स्कूलों और आगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतें। मंगलवार को बारिश का दौर और तेज होने की संभावना है।
बारिश ने जहां आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं, किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। लगातार तेज बरसात से खेतों में खड़ी फसलें खराब होने का डर सताने लगा है। दूसरी ओर जिन इलाकों में बारिश का पानी तालाबों और नाड़ियों में जमा हुआ है, वहां ग्रामीणों ने इसे राहत के रूप में भी देखा है।
बाड़मेर जिले में लगातार हो रही बारिश पर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने आमजन से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बारिश पर नदी-नालों में पानी की आवक बढ़ने लगी है। इस पर अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलें। आपदा प्रबंधन के लिए समुचित इंतजाम किए गए हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पटवारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, सरपंचों के सहयोग से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अभिभावक बच्चों को तालाब, पानी से भरे स्थानों पर जाने से रोकें। आपात स्थिति में आमजन जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 02982-222226 एवं 27 पर संपर्क करें। जल भराव की स्थिति में तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें।
-बाड़मेर तहसील में 6 घंटे में 303 मिमी बारिश।
-बाड़मेर ग्रामीण में 14 घंटे में 321 मिमी बारिश।
-रामसर में 17 घंटे में 312 मिमी बारिश।
-शिव तहसील में 9 घंटे में 314 मिमी बारिश।
-गडरारोड में 10 घंटे में 311 मिमी बारिश।
-चौहटन तहसील में 36 घंटे में 335 मिमी बारिश।
-सेड़वा तहसील में 26 घंटे में 487 मिमी बारिश।
-गुड़ामालानी तहसील में 105 घंटे में 422 मिमी बारिश।
-धोरीमन्ना में 57 घंटे में 344 मिमी बारिश।
-धनाऊ में 48 घंटे में 518 मिमी बारिश।
-नोखड़ा में 90 घंटे में 274 मिमी बारिश।
-बाटाडू में 42 घंटे में 317 मिमी बारिश।
-कुल औसतन बारिश 38.33 घंटे में 354.83 मिमी।