ANM भंवरी हत्याकांड : बेटे-बेटियों को अब तक नहीं मिली पेंशन, राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, अवमानना नोटिस जारी

बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने अपहरण व हत्या का शिकार जोधपुर की एएनएम भंवरीदेवी के बकाया सेवा परिलाभ, पेंशन व सेवानिवृत्ति परिलाभ राशि का उनके एक बेटे व दो बेटियों को भुगतान करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मृतका के पति को इस राशि से वंचित कर दिया है। पीठ ने मृतका के समस्त बकाया सेवा परिलाभ, देय पेंशन एवं अन्य समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभ की गणना कर बच्चों को उसका चार माह में भुगतान करने का आदेश दिया था। परिलाभ पर बकाया होने की तिथि से सेवा नियमों के अनुसार ब्याज भी देने को कहा था।