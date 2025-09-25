Vande Bharat Train: जोधपुर से दिल्ली के लिए दौड़ी वंदे भारत ट्रेन, केन्द्रीय रेलमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

जोधपुर। जोधपुर से दिल्ली कैंट तक चलने वाली बहुप्रतीक्षित वन्दे भारत सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार को पटरी पर आ गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बांसवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वहीं जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में केन्द्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर उद्घाटन फेरे के लिए रवाना किया। बता दें कि वंदे भारत को दोपहर 2.30 बजे रवाना किया जाना था, लेकिन जोधपुर स्टेशन से ट्रेन करीब 3.30 बजे निकली।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आप सभी के लिए पुणे, चेन्नई और हैदराबाद के लिए रोजाना की गाड़ी चालू हो गई है। आप लोगों की तरफ से सालों से आ रही डिमांड को पूरा कर दिया गया है। हमने हर वादे को पूरा किया है। अब आप वंदे भारत का आनंद उठाएं। इस दौरान केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे।
जोधपुर के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार गुरुवार को गाड़ी संख्या 04861 जोधपुर-दिल्ली कैंट वन्दे भारत उद्घाटन स्पेशल ट्रेन जोधपुर से रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर शाम 7.05 बजे आगमन व 7.10 बजे प्रस्थान करेगी। रात 11.10 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाडी व गुड़गांव स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन का नियमित संचालन 27 सितंबर से होगा। बता दें कि उद्घाटन फेरे 200 से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया।
सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार नई वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सात वातानुकूलित कुर्सीयान व एक एग्जीक्यूटिव वातानुकूलित कुर्सीयान श्रेणी के डिब्बे हैं। इस ट्रेन का रंग सफेद की बजाए केसरिया है। जोधपुर मंडल से चलने वाली नई वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर मंडल की दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। इससे पहले जोधपुर से साबरमती स्टेशनों के बीच पहली वन्दे भारत ट्रेन 7 जुलाई 2023 से चलना प्रारंभ हुई थी।
गौरतलब है कि सोमवार को वन्दे भारत ट्रेन का जोधपुर से नावां सिटी तक स्पीड ट्रायल किया गया था। इसमें 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल हुआ। रेलवे प्रबंधन की ओर से ट्रेन सुबह 5.25 बजे रवाना हुई थी और तीन घंटे बाद करीब 8.25 बजे नावां सिटी पहुंच गई थी। इसी प्रकार वापसी में करीब 25 मिनट बाद ट्रेन सुबह 8.50 बजे जोधपुर के लिए रवाना हो गई थी, जो 11.50 बजे जोधपुर पहुंची। जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) चलेगी।
वन्दे भारत ट्रेन में यात्रियों को ब्रेकफास्ट के साथ लंच दिया जाएगा। इसका जिम्मा आइआरसीटीसी को सौंपा गया है। ट्रेन में पैकेज्ड पानी की बोतल सभी यात्रियों को दी जाएगी। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में उपमा, बेसन का चिला, बिस्किट आदि शामिल है। वहीं लंच में चावल, दाल, परांठा, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, गट्टे की सब्जी आदि शामिल है। इसके अलावा नॉनवेज का ऑर्डर करने वाले यात्रियों को नॉनवेज देने की व्यवस्था है।
