Vande Bharat Train: जोधपुर से दिल्ली के लिए दौड़ी वंदे भारत ट्रेन, केन्द्रीय रेलमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

गौरतलब है कि सोमवार को वन्दे भारत ट्रेन का जोधपुर से नावां सिटी तक स्पीड ट्रायल किया गया था। इसमें 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल हुआ। रेलवे प्रबंधन की ओर से ट्रेन सुबह 5.25 बजे रवाना हुई थी और तीन घंटे बाद करीब 8.25 बजे नावां सिटी पहुंच गई थी। इसी प्रकार वापसी में करीब 25 मिनट बाद ट्रेन सुबह 8.50 बजे जोधपुर के लिए रवाना हो गई थी, जो 11.50 बजे जोधपुर पहुंची। जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) चलेगी।