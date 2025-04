बहन की शादी के दिन पहुंचेगी जवान भाई की पार्थिव देह, राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार

Indian Army Soldier Martyred Ramchandra: जवान रामचंद्र आर्मी की बटालियन में तैनात थे। उनकी बहन यानि ताऊ की बेटी की शादी भी बुधवार को होनी थी और जवान की पार्थिव देह भी आज आनी है।

Last Rites With Guard Of Honour: भारतीय सेना में 125 टीए सैनिक (सिपाही) उपखंड क्षेत्र के श्रीकृष्णनगर धर्मादा टांका निवासी रामचन्द्र ( 25) पुत्र गोपीराम गोरछियां की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव में बुधवार सुबह तक पहुंचेगी। आज उनकी बहन यानी ताऊ की लड़की की शादी भी थी। ऐसे में इस हादसे के बाद शादी की खुशियों में ग्रहण लग गए।

दरअसल सोमवार को ड्यूटी के दौरान हादसे में शहीद सैनिक का राजकीय सम्मान के साथ फलोदी-नागौर राजमार्ग के किनारे धर्मादा टांका 33 केवी जीएसएस के पास पैतृक भूमि में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सैनिक की शादी 2021 में हुई थी। परिवार में एक साल की बच्ची एवं बुजुर्ग माता-पिता हैं। जिनका रो-रोकर हाल बुरा हो रहा है। जवान रामचंद्र आर्मी की बटालियन में तैनात थे। उनकी बहन यानि ताऊ की बेटी की शादी भी बुधवार को होनी थी और जवान की पार्थिव देह भी आज आनी है। ऐसे में शादी के घर में मातम छा गया। घर में मातम के कारण अब शादी लड़की के ननिहाल में करवाई जा रही है। जवान के पिता ने बताया बेटे रामचंद्र का कॉल आया था। उसने ताऊ की बेटी की शादी में आने की बात भी कही थी। जवान रामचंद्र आर्मी की बटालियन में तैनात थे। उनकी बहन यानि ताऊ की बेटी की शादी भी बुधवार को होनी थी और जवान की पार्थिव देह भी आज आनी है। ऐसे में शादी के घर में मातम छा गया। घर में मातम के कारण अब शादी लड़की के ननिहाल में करवाई जा रही है। जवान के पिता ने बताया बेटे रामचंद्र का कॉल आया था। उसने ताऊ की बेटी की शादी में आने की बात भी कही थी। यह भी पढ़ें Success Story : राजस्थान कैडर को 7 महिला IAS अफसर मिलीं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से बदली अपनी किस्मत