Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

स्लीपर बस पर हमला करने पर बड़ी कार्रवाई…

- शराब के लिए रुपए व आठ हजार रुपए रंगदारी वसूलने के लिए तोड़-फोड़ करने के तीन आरोपी गिरफ्तार

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Vikas Choudhary

Nov 09, 2025

bus attack accused

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

जोधपुर.

प्रतापनगर सदर थाना पुलिस ने बोम्बे मोटर्स सर्कल के पास यात्रियों से भरी निजी स्लीपर बस पर हमला व तोड़-फोड़ करने के मामले में शेरगढ़ से तीन युवकों को गिरफ्तार किया। इनसे हथियार बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल ने बताया कि गत शुक्रवार देर रात तोड़-फोड़ व हमले के बाद आरोपी फरार हो गए थे। इनके शेरगढ़ भागने का अंदेशा था कि थानाधिकारी गोविंद व्यास के नेतृत्व में पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापे मारे और स्थानीय पुलिस की मदद से तलाश के बाद खिरजा गांव निवासी दशरथसिंह उर्फ जसवंतसिंह (25) पुत्र धनसिंह राठौड़, जैसलमेर जिले में राजमथाई के पास धौलासर गांव निवासी उगमसिंह (27) पुत्र अमरसिंह और पेट्रोल पम्प के पीछे मजदूर कॉलोनी निवासी मोहसिन (18) पुत्र मोहम्मद रशीद को गिरफ्तार किया गया।

गौरतलब है कि जैसलमेर से संचालित होने वाली बस के रूट को लेकर चल रहे विवाद में नकाबपोश बदमाशों ने सेतरावा में स्लीपर बस रोककर हवाई फायर किए थे और फिर बंदूक लेकर बस में घुसकर चालक को धमकाया था। शेरगढ़ थाना पुलिस ने खिरजा गांव निवासी बुद्धसिंह सोढ़ा को गिरफ्तार किया था। हवाई फायर व बंदूक से डराने धमकाने की प्रतिक्रिया में विरोधी पक्ष की बस के जोधपुर पहुंचने पर तोड़-फोड़ की गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 11:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / स्लीपर बस पर हमला करने पर बड़ी कार्रवाई…

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्पा सेंटरों में छापे, थाईलैण्ड की दस युवतियों को पकड़ा

Raids on spa centre
जोधपुर

Jodhpur: रिटायरमेंट से पहले आई मौत, दौड़ लगाते सार्जेंट का कार्डियक अरेस्ट से दम टूटा, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई

cardiac arrest
जोधपुर

Rajasthan: दोस्त की शादी में जर्मनी से आया शशांक, बारात में नाचते हुए हो गई मौत

jodhpur death
जोधपुर

Jodhpur Firing: हवाई फायर के बाद बस में चढ़ा था बंदूकधारी, ड्राइवर से मांगे थे 5 हजार रुपए, 1 को पकड़ा

Jodhpur Firing
जोधपुर

Rajasthan : जोधपुर में 100 फीट चौड़ी सड़क से जुड़ेगा जैसलमेर-बाड़मेर हाईवे, जयपुर की तर्ज पर होगा ये नया काम

Jodhpur 100-foot wide road connected Jaisalmer-Barmer highway This new work done on lines of Jaipur Development Authority
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.