स्लीपर बस पर हमला करने पर बड़ी कार्रवाई…

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।
जोधपुर.
प्रतापनगर सदर थाना पुलिस ने बोम्बे मोटर्स सर्कल के पास यात्रियों से भरी निजी स्लीपर बस पर हमला व तोड़-फोड़ करने के मामले में शेरगढ़ से तीन युवकों को गिरफ्तार किया। इनसे हथियार बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल ने बताया कि गत शुक्रवार देर रात तोड़-फोड़ व हमले के बाद आरोपी फरार हो गए थे। इनके शेरगढ़ भागने का अंदेशा था कि थानाधिकारी गोविंद व्यास के नेतृत्व में पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापे मारे और स्थानीय पुलिस की मदद से तलाश के बाद खिरजा गांव निवासी दशरथसिंह उर्फ जसवंतसिंह (25) पुत्र धनसिंह राठौड़, जैसलमेर जिले में राजमथाई के पास धौलासर गांव निवासी उगमसिंह (27) पुत्र अमरसिंह और पेट्रोल पम्प के पीछे मजदूर कॉलोनी निवासी मोहसिन (18) पुत्र मोहम्मद रशीद को गिरफ्तार किया गया।
गौरतलब है कि जैसलमेर से संचालित होने वाली बस के रूट को लेकर चल रहे विवाद में नकाबपोश बदमाशों ने सेतरावा में स्लीपर बस रोककर हवाई फायर किए थे और फिर बंदूक लेकर बस में घुसकर चालक को धमकाया था। शेरगढ़ थाना पुलिस ने खिरजा गांव निवासी बुद्धसिंह सोढ़ा को गिरफ्तार किया था। हवाई फायर व बंदूक से डराने धमकाने की प्रतिक्रिया में विरोधी पक्ष की बस के जोधपुर पहुंचने पर तोड़-फोड़ की गई थी।
