स्लीपर बस पर हमला करने पर बड़ी कार्रवाई…

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल ने बताया कि गत शुक्रवार देर रात तोड़-फोड़ व हमले के बाद आरोपी फरार हो गए थे। इनके शेरगढ़ भागने का अंदेशा था कि थानाधिकारी गोविंद व्यास के नेतृत्व में पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापे मारे और स्थानीय पुलिस की मदद से तलाश के बाद खिरजा गांव निवासी दशरथसिंह उर्फ जसवंतसिंह (25) पुत्र धनसिंह राठौड़, जैसलमेर जिले में राजमथाई के पास धौलासर गांव निवासी उगमसिंह (27) पुत्र अमरसिंह और पेट्रोल पम्प के पीछे मजदूर कॉलोनी निवासी मोहसिन (18) पुत्र मोहम्मद रशीद को गिरफ्तार किया गया।