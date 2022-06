Murder : महिला व तीन बच्चों की हत्या!

- मकान में बने पानी के टांके पर मिले चारों शव, पति पर हत्या का आरोप

जोधपुर Updated: June 16, 2022 01:45:14 pm

जोधपुर।

जिले के मतोड़ा थानान्तर्गत (Police station Matoda) निंबो का तालाब (Nimbon ka Talab village) गांव के मकान में एक महिला व तीन बच्चों की संदिग्ध हालात में मौत (Lady and three Children murdered) हो गई। पिता ने पति व अन्य पर हत्या का आरोप (Murder of a lady and 3 children, alligation on Husband) लगाकर एफआइआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने दो-तीन जनों को हिरासत में लिया।

थानाधिकारी इमरान खान ने बताया कि निंबों का तालाब गांव निवासी दुर्गा (23) पत्नी दुर्गाराम भील, उसके पुत्र महिपाल (5), पुत्री मोनिका (2) व पांच माह के पुत्र राहुल की मृत्यु हुई है। देदासरी गांव निवासी मृतका के पिता पुरखाराम भील ने जंवाई व अन्य के खिलाफ पुत्री को दहेज के लिए तंग व प्रताडि़त करने और पुत्री व तीनों संतानों को जान से मारकर मकान के टांके में डालने का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। प्राथमिक जांच के बाद चारों शव ओसियां के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस ने ससुराल पक्ष से दो-तीन जनों को हिरासत में लिया है।

टांके पर पानी से भीगे हुए मिले थे चारों शव

पुलिस का कहना है कि दुर्गा व तीनों बच्चों की मौत 14 जून को हुई है। इसका पता लगने पर पीहर पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे थे। पुलिस को सूचना तक नहीं दी गई। घटना के दूसरे दिन 15 जून को पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला व तीनों बच्चों के शव मकान में बने टांके पर मिले थे। चारों शव भीगे हुए थे।

पोस्टमार्टम में होगा मौत के कारणों का खुलासा

पुलिस ने चारों शव मोर्चरी में रखवाए हैं। पति लालालराम पुत्र लूम्बाराम भील व अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके बाद ही चारों की मृत्यु का खुलासा हो पाएगा।

Murder : महिला व तीन बच्चों की हत्या!

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें