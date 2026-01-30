Rajasthan: कार पलटने से युवती की मौत के मामले में आया नया मोड़, परिजन बोले- कन्याभोज की कहकर घर से निकली थी बेटी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक कार केलनसर से चीमाणा की ओर जा रही थी। वाहन अनियंत्रित होकर खेत की तारबंदी से टकराने के बाद पलट गया, जिसमें सवार संतोष पुनिया पुत्री कंवरलाल निवासी कोडिया नाड़ा, केलनसर गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तत्काल आऊ उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती का शव फलोदी में रखवाया गया था। गुरुवार सुबह परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम से पूर्व युवती की हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट मौके पर पहुंचे सीआई प्रेमाराम को सौंपी गई।