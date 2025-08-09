हे सरकार यह कैसा जुल्म… 100 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट, 50-50 लाख देकर रोक दिए काम

जोधपुर। शहर में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर सरकारी ब्रेक लग गया है। 100 करोड़ से ज्यादा के इन प्रोजेक्ट को शुरुआती 50-50 लाख रुपए देकर रोक दिया गया है। इनको फिर से गति देने के लिए हालांकि अस्पताल प्रबंधन पत्र लिख चुका है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़े हैं। इनमें कई प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं, जिनके बिना अस्पताल का काम-काज भी प्रभावित हो रहा है।