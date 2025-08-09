9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

हे सरकार यह कैसा जुल्म… 100 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट, 50-50 लाख देकर रोक दिए काम

हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में ट्रम्प टैरिफ का असर देखा जा रहा है, कई ऑर्डर होल्ड हो रहे हैं।

जोधपुर

Avinash Kewaliya

Aug 09, 2025

हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में ट्रम्प टैरिफ का असर देखा जा रहा है, कई ऑर्डर होल्ड हो रहे हैं।
हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में ट्रम्प टैरिफ का असर देखा जा रहा है, कई ऑर्डर होल्ड हो रहे हैं।

जोधपुर। शहर में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर सरकारी ब्रेक लग गया है। 100 करोड़ से ज्यादा के इन प्रोजेक्ट को शुरुआती 50-50 लाख रुपए देकर रोक दिया गया है। इनको फिर से गति देने के लिए हालांकि अस्पताल प्रबंधन पत्र लिख चुका है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़े हैं। इनमें कई प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं, जिनके बिना अस्पताल का काम-काज भी प्रभावित हो रहा है।

ये प्रोजेक्ट अटके

ओटी कॉम्प्लेक्स : पुराना ट्रोमा भवन के सामने ओटी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है। इस काम के लिए 70 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। दो साल पहले जब काम शुरू हुआ तो 50 लाख का बजट दिया गया। करीब 25 प्रतिशत काम होने के बाद इसे रोक दिया गया।

कॉटेज वार्ड कॉम्प्लेक्स : एमडीएम में ही 100 कॉटेज वार्ड का कॉम्प्लेक्स भी इसी तर्ज पर रोक दिया गया है। करीब 20 करोड़ की लागत से यह काम प्रस्तावित है। लेकिन इसे भी 50 लाख का प्रारंभिक बजट देकर रोक दिया।

एमजीएच में मातृ शिशु इकाई का निर्माण भी इसी तरह रोक दिया गया है। इसके लिए 30 करोड़ से ज्यादा का बजट है। लेकिन यह निर्माण भी करीब 30 प्रतिशत होने के बाद रोक दिया गया है।

सभी कार्यों का अपना महत्व

एमडीएम में वर्तमान में सर्जरी की संख्या ज्यादा है और कई बार मरीजों के साथ डॉक्टर्स भी वेटिंग में रहते हैं। इसी तर्ज पर ओटी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था, जिससे कि यह वेटिंग खत्म हो। कॉटेज वार्ड कई सालों से नए नहीं बने, जबकि अस्पताल का लगातार विस्तार हो रहा है। एमजीएच में मातृ शिशु इकाई की डिमांड भी भीतरी शहर के लिहाज से की जा रही है।

फिर से भेजे हैं प्रस्ताव

इन अटके हुए कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए प्रपोजल भेजे गए हैं और अस्पताल प्रबंधन भी लगातार विभाग से डिमांड कर रहा है। लेकिन 100 करोड़ रुपए की यह स्वीकृति अब तक जारी नहीं हुई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2025 07:34 pm

Published on:

09 Aug 2025 07:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / हे सरकार यह कैसा जुल्म… 100 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट, 50-50 लाख देकर रोक दिए काम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.