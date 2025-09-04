Rajasthan: भेड़िए ने किया था हमला, अस्पताल से चुपचाप घर ले गए परिजन, फिर रेबीज से हुई दर्दनाक मौत

20 दिन पहले लूणी क्षेत्र में भेड़ियों के समूह ने आसपास के गांवों में 10 लोगों पर हमला किया था। इसी दौरान करनियाली गांव के मगनाराम भी भेड़िए के हमले का शिकार हुए थे। हमले के बाद चिकित्सक दिनेश सोनी ने उन्हें आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाया था। हालांकि, उपचार के कुछ दिन बाद मरीज में अजीब हरकतें देखने को मिली।