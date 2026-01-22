22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Phalodi News: 1046 गांवों को मिलाकर बनी फलोदी जिला परिषद्, सभी 9 पंचायत समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी

नवसृजित फलोदी जिले में जिला परिषद का गठन कर 9 पंचायत समितियों का पुनर्गठन पूरा हुआ। 23 वार्डों में 1,046 गांव और 6.94 लाख मतदाता शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Ankit Sai

Jan 22, 2026

Phalodi News

पत्रिका फाइल फोटो

फलोदी: नवसृजित फलोदी जिले के गठन के दो वर्ष बाद पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिला कलक्टर श्वेता चौहान ने आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिला परिषद फलोदी का गठन करते हुए जिले की सभी नौ पंचायत समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी पूरी कर दी है।

जिला कलक्टर ने जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार फलोदी जिला परिषद को 23 वार्डों में विभाजित किया गया है।

इन्हीं वार्डों से भविष्य में जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख का चयन किया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशों के अनुसार पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के वार्डों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन एवं नवसृजन के प्रस्ताव तैयार किए गए थे।

इसके तहत जिला परिषद फलोदी के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारूप प्रकाशन 29 दिसंबर 2025 को किया गया था। प्रारूप के प्रकाशन के बाद 5 जनवरी 2026 तक आपत्तियां आमंत्रित की गईं। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम प्रकाशन किया गया।

23 वार्डों में फैली जिला परिषद

नवगठित फलोदी जिला परिषद में बाप, फलोदी, देचू, सेतरावा, पीलवा, लोहावट, बापिणी, आऊ और घंटियाली पंचायत समितियों के कुल 1,046 गांव शामिल किए गए हैं। वार्डों का निर्धारण भौगोलिक स्थिति, गांवों की संख्या और प्रशासनिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

वार्ड संख्या 10 सबसे छोटा है, जिसमें 21 गांव शामिल हैं, जबकि वार्ड संख्या 23 सबसे बड़ा है, जिसमें 89 गांव हैं। मतदाताओं की दृष्टि से वार्ड संख्या 10 में सबसे कम 22,496 मतदाता और वार्ड संख्या 12 में सबसे अधिक 40,434 मतदाता हैं।

वार्डवार मतदाता व गांवों की स्थिति

वार्ड 01: 30,241 मतदाता, 60 गांव
वार्ड 02: 28,069 मतदाता, 59 गांव
वार्ड 03: 28,735 मतदाता, 67 गांव
वार्ड 04: 28,076 मतदाता, 34 गांव
वार्ड 05: 32,131 मतदाता, 38 गांव
वार्ड 06: 36,189 मतदाता, 61 गांव
वार्ड 07: 29,586 मतदाता, 43 गांव
वार्ड 08: 23,935 मतदाता, 47 गांव
वार्ड 09: 23,867 मतदाता, 54 गांव
वार्ड 10: 22,496 मतदाता, 21 गांव
वार्ड 11: 25,944 मतदाता, 35 गांव
वार्ड 12: 40,434 मतदाता, 62 गांव
वार्ड 13: 31,375 मतदाता, 41 गांव
वार्ड 14: 28,300 मतदाता, 27 गांव
वार्ड 15: 23,283 मतदाता, 23 गांव
वार्ड 16: 27,862 मतदाता, 22 गांव
वार्ड 17: 32,108 मतदाता, 41 गांव
वार्ड 18: 27,253 मतदाता, 28 गांव
वार्ड 19: 38,824 मतदाता, 48 गांव
वार्ड 20: 26,679 मतदाता, 39 गांव
वार्ड 21: 31,262 मतदाता, 65 गांव
वार्ड 22: 39,168 मतदाता, 42 गांव
वार्ड 23: 39,052 मतदाता, 89 गांव
कुल मतदाता 6,94,870 और कुल गांव 1,046 हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान पर्यटन की बल्ले-बल्ले; साल 2025 में आए 25 करोड़ से अधिक टूरिस्ट, लेकिन विदेशी पर्यटकों की संख्या घटी, जानें क्यों?
जयपुर
Rajasthan Tourism

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 09:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Phalodi News: 1046 गांवों को मिलाकर बनी फलोदी जिला परिषद्, सभी 9 पंचायत समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bank Closed: शुक्रवार को ही निपटा लें सारे काम, लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, जानिए इसकी वजह

Banks closed, four days bank closure, bank holiday, 4 days bank holiday, United Forum of Bank Unions, bank employees strike, बैंक बंद, चार दिन बैंक बंद, बैंक हॉलीडे, ४ दिन बैंक हॉलीडे, यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस, बैंककर्मियों की हड़ताल
जोधपुर

Rajasthan HC: पीड़ित की तस्वीरें देखकर कोर्ट ने कहा- यह जानवरों जैसा सुलूक, प्रतापगढ़ के SHO को हटाने का आदेश

Serious allegations against Pratapgarh SHO, Pratapgarh SHO assaulted a youth, Rajasthan High Court, प्रतापगढ़ के SHO, प्रतापगढ़ के SHO पर गंभीर आरोप, युवक से मारपीट, राजस्थान हाईकोर्ट
जोधपुर

Rajasthan News: सांवरिया सेठ जाने की तैयारी में खड़े 25 हजार रुपए के इनामी हिस्ट्रीशीटर को पकड़ा, मारवाड़ के चर्चित हत्याकांड में है मुख्य आरोपी

आरोपी राजूराम
जोधपुर

Rajasthan Crime: जोधपुर जिले के इस गांव में 8 माह बाद मौत का सीन रिक्रिएट, समान कद-वजन का पुतला कुएं में गिराया, जानिए पूरा मामला

jodhpur crime news
जोधपुर

‘मियां-बीवी राजी, नहीं मान रहा काजी’ कहकर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा

Rajasthan High Court
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.