Phalodi News: 1046 गांवों को मिलाकर बनी फलोदी जिला परिषद्, सभी 9 पंचायत समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी

वार्ड 01: 30,241 मतदाता, 60 गांव

वार्ड 02: 28,069 मतदाता, 59 गांव

वार्ड 03: 28,735 मतदाता, 67 गांव

वार्ड 04: 28,076 मतदाता, 34 गांव

वार्ड 05: 32,131 मतदाता, 38 गांव

वार्ड 06: 36,189 मतदाता, 61 गांव

वार्ड 07: 29,586 मतदाता, 43 गांव

वार्ड 08: 23,935 मतदाता, 47 गांव

वार्ड 09: 23,867 मतदाता, 54 गांव

वार्ड 10: 22,496 मतदाता, 21 गांव

वार्ड 11: 25,944 मतदाता, 35 गांव

वार्ड 12: 40,434 मतदाता, 62 गांव

वार्ड 13: 31,375 मतदाता, 41 गांव

वार्ड 14: 28,300 मतदाता, 27 गांव

वार्ड 15: 23,283 मतदाता, 23 गांव

वार्ड 16: 27,862 मतदाता, 22 गांव

वार्ड 17: 32,108 मतदाता, 41 गांव

वार्ड 18: 27,253 मतदाता, 28 गांव

वार्ड 19: 38,824 मतदाता, 48 गांव

वार्ड 20: 26,679 मतदाता, 39 गांव

वार्ड 21: 31,262 मतदाता, 65 गांव

वार्ड 22: 39,168 मतदाता, 42 गांव

वार्ड 23: 39,052 मतदाता, 89 गांव

कुल मतदाता 6,94,870 और कुल गांव 1,046 हैं।