Phalodi News: 1046 गांवों को मिलाकर बनी फलोदी जिला परिषद्, सभी 9 पंचायत समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी

पत्रिका फाइल फोटो
फलोदी: नवसृजित फलोदी जिले के गठन के दो वर्ष बाद पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिला कलक्टर श्वेता चौहान ने आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिला परिषद फलोदी का गठन करते हुए जिले की सभी नौ पंचायत समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी पूरी कर दी है।
जिला कलक्टर ने जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार फलोदी जिला परिषद को 23 वार्डों में विभाजित किया गया है।
इन्हीं वार्डों से भविष्य में जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख का चयन किया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशों के अनुसार पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के वार्डों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन एवं नवसृजन के प्रस्ताव तैयार किए गए थे।
इसके तहत जिला परिषद फलोदी के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारूप प्रकाशन 29 दिसंबर 2025 को किया गया था। प्रारूप के प्रकाशन के बाद 5 जनवरी 2026 तक आपत्तियां आमंत्रित की गईं। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम प्रकाशन किया गया।
नवगठित फलोदी जिला परिषद में बाप, फलोदी, देचू, सेतरावा, पीलवा, लोहावट, बापिणी, आऊ और घंटियाली पंचायत समितियों के कुल 1,046 गांव शामिल किए गए हैं। वार्डों का निर्धारण भौगोलिक स्थिति, गांवों की संख्या और प्रशासनिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
वार्ड संख्या 10 सबसे छोटा है, जिसमें 21 गांव शामिल हैं, जबकि वार्ड संख्या 23 सबसे बड़ा है, जिसमें 89 गांव हैं। मतदाताओं की दृष्टि से वार्ड संख्या 10 में सबसे कम 22,496 मतदाता और वार्ड संख्या 12 में सबसे अधिक 40,434 मतदाता हैं।
वार्ड 01: 30,241 मतदाता, 60 गांव
वार्ड 02: 28,069 मतदाता, 59 गांव
वार्ड 03: 28,735 मतदाता, 67 गांव
वार्ड 04: 28,076 मतदाता, 34 गांव
वार्ड 05: 32,131 मतदाता, 38 गांव
वार्ड 06: 36,189 मतदाता, 61 गांव
वार्ड 07: 29,586 मतदाता, 43 गांव
वार्ड 08: 23,935 मतदाता, 47 गांव
वार्ड 09: 23,867 मतदाता, 54 गांव
वार्ड 10: 22,496 मतदाता, 21 गांव
वार्ड 11: 25,944 मतदाता, 35 गांव
वार्ड 12: 40,434 मतदाता, 62 गांव
वार्ड 13: 31,375 मतदाता, 41 गांव
वार्ड 14: 28,300 मतदाता, 27 गांव
वार्ड 15: 23,283 मतदाता, 23 गांव
वार्ड 16: 27,862 मतदाता, 22 गांव
वार्ड 17: 32,108 मतदाता, 41 गांव
वार्ड 18: 27,253 मतदाता, 28 गांव
वार्ड 19: 38,824 मतदाता, 48 गांव
वार्ड 20: 26,679 मतदाता, 39 गांव
वार्ड 21: 31,262 मतदाता, 65 गांव
वार्ड 22: 39,168 मतदाता, 42 गांव
वार्ड 23: 39,052 मतदाता, 89 गांव
कुल मतदाता 6,94,870 और कुल गांव 1,046 हैं।
