Rajasthan: राजस्थान न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा- 2025 का परिणाम घोषित, श्रेणीवार कट ऑफ अंक जारी

रजिस्ट्रार (परीक्षा) की ओर से जारी आदेश के अनुसार मूल दस्तावेजों की जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। साथ ही, जिन उम्मीदवारों ने एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने का प्रमाण मुख्य परीक्षा के सात दिन के भीतर ऑनलाइन जमा नहीं किया, उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। साक्षात्कार की तिथियां शीघ्र ही घोषित की जाएगी।