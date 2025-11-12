Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Rajasthan: राजस्थान न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा- 2025 का परिणाम घोषित, श्रेणीवार कट ऑफ अंक जारी

राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने राजस्थान न्यायिक सेवा मुख्य (आरजेएस) परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है।

Google source verification

जोधपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 12, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआइ

RJS- 2025: जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने राजस्थान न्यायिक सेवा मुख्य (आरजेएस) परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। सिविल जज संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए 11 और 12 अक्टूबर को आयोजित इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए गए हैं, जिन्हें साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से योग्य घोषित किया गया है।

जल्द जारी होगी साक्षात्कार की तिथियां

रजिस्ट्रार (परीक्षा) की ओर से जारी आदेश के अनुसार मूल दस्तावेजों की जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। साथ ही, जिन उम्मीदवारों ने एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने का प्रमाण मुख्य परीक्षा के सात दिन के भीतर ऑनलाइन जमा नहीं किया, उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। साक्षात्कार की तिथियां शीघ्र ही घोषित की जाएगी।

श्रेणीवार कट ऑफ जारी

आरजेएस मुख्य परीक्षा में सामान्य श्रेणी-150, सामान्य विधवा-133.5, सामान्य पूर्व सैनिक- 116, एससी- 121, एसटी- 123, ओबीसी/एमबीसी गैर क्रीमीलेयर-137.5, अधिक पिछड़ा वर्ग- 120.5, ईडब्ल्यूएस- 147, दिव्यांग निम्न दृष्टि- 106 और दिव्यांग पूर्ण दृष्टि बाधित-111 अंक कट ऑफ है।

12 Nov 2025 09:27 am

