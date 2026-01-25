25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan Teacher Exam: राजस्थान में यहां सड़क पर बिखरे मिले शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, मची खलबली

Rajasthan REET Mains Exam 2026: राजस्थान के जोधपुर जिले में सड़क पर शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिलने से खलबली मच गई।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Jan 25, 2026

Teacher recruitment in Rajasthan

सड़क पर मिले एडमिट कार्ड। फोटो: पत्रिका

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में सड़क पर शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिलने से खलबली मच गई। शेरगढ़ उपखंड की सोइन्तरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में मेगा हाईवे पर अस्पताल और आशापुरा मंदिर के बीच रविवार सुबह सड़क किनारे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के 28 से अधिक अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र बिखरे मिले। एक स्थान पर अलग-अलग जिलों के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिलना सामान्य नहीं माना जा रहा है। जिससे भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका गहरा गई है।

मौके पर मिले प्रवेश पत्र बालोतरा, सिणधरी, जालोर और बाड़मेर जिलों के अभ्यर्थियों के बताए जा रहे हैं। ये प्रवेश पत्र 17 से 19 जनवरी के बीच आयोजित थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित हैं। प्रवेश पत्रों में अभ्यर्थियों के नाम, फोटो और परीक्षा केंद्रों का पूरा विवरण दर्ज है।

स्थानीय लोग बोले- ये कोई संयोग नहीं

स्थानीय लोगों का कहना है कि एक साथ इतने अधिक प्रवेश पत्रों का सड़क किनारे मिलना संयोग नहीं हो सकता। आशंका जताई जा रही है कि किसी एजेंट या दलाल गिरोह द्वारा उपयोग के बाद इन प्रवेश पत्रों को यहां फेंक दिया गया हो। इससे थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में नकल, फर्जी अभ्यर्थी या किसी प्रकार की सेटिंग की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।

राजस्थान में पहले भी विवादों में रही शिक्षक भर्ती

गौरतलब है कि पूर्व में भी पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी और फर्जी दस्तावेजों जैसे मामलों को लेकर शिक्षक भर्ती और रीट परीक्षा विवादों में रही है। राजस्थान में 2018 और 2021 की शिक्षक भर्तियों में फर्जीवाड़े के खुलासे हुए थे और एसओजी ने कई गिरफ्तारियां भी की थी। ऐसे में अब एक ही स्थान पर कई जिलों के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिलना भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी :https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में शिफ्ट होंगे किराए के कमरों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र
जयपुर
CM-Bhajanlal-Sharma-5

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Jan 2026 12:13 pm

Published on:

25 Jan 2026 12:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Teacher Exam: राजस्थान में यहां सड़क पर बिखरे मिले शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur: चींटियों के संघर्ष से प्रेरणा लेंगे सोनम वांगचुक, बैरक में वैज्ञानिक प्रयोग के लिए मांगे थर्मामीटर और उपकरण

सोनम वागंचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि , पत्रिका फाइल फोटो
जोधपुर

पुलिस ने पत्थर मारकर फोड़े चलती कार के शीशे, अंदर देवर-भाभी को इस हालत में देखकर रह गई दंग

जोधपुर

जोधपुर में पुलिस से बचने भागी कार ने युवक को कुचला, एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर घायल

Jodhpur Fleeing Car During Police Chase Runs Over Youth One Dead
जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट: हटा लें हाइवे से 75 मीटर के भीतर बने अवैध निर्माण, वरना प्रशासन हटवाएगा, तय की डेडलाइन

Rajasthan High Court
जोधपुर

Jodhpur News: टाइटन घड़ी नकली निकली, जिला उपभोक्ता आयोग ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर ठोका तगड़ा जुर्माना

Fake Titan Watch
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.