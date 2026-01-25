Rajasthan Teacher Exam: राजस्थान में यहां सड़क पर बिखरे मिले शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, मची खलबली

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में सड़क पर शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिलने से खलबली मच गई। शेरगढ़ उपखंड की सोइन्तरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में मेगा हाईवे पर अस्पताल और आशापुरा मंदिर के बीच रविवार सुबह सड़क किनारे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के 28 से अधिक अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र बिखरे मिले। एक स्थान पर अलग-अलग जिलों के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिलना सामान्य नहीं माना जा रहा है। जिससे भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका गहरा गई है।